Stiri pe aceeasi tema

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir face dezvaluri explozive cu privire la protocoalele dintre SRI si DNA. Prezent in emisiunea ”Controverse”, realizata de Andrei Badin, fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat trei documente din dosarul sau din 2014, semnate chiar de șefa DNA Laura Codruța…

- Fostul șef al Fiscului buzoian isi va afla luna viitoare o prima sentinta in dosarul in care a fost trimis in judecata acum un an si jumatate, pentru favorizarea faptuitorului. Completul de judecata de la Tribunalul Bucuresti care judeca dosarul in care este judecat Petrus Octavian Circei a ramas in…

- Achitarea definitiva a liderului PNL, Ludovic Orban, in dosarul instrumentat de DNA pe numele sau a dat aripi și aripii foștilor pedeliști din partid. Aceștia iși doresc o revenire imediata a lui Vasile Blaga in structura de conducere a PNL, imediat ce verdictul de achitare dat de Tribunalul…

- Fostul primar al Buzaului, Constantin Boșcodeala, nu afla nici astazi soluția in dosarul in care este judecat pentru abuz in serviciu – dosarul „Orizont”. Completul de la Tribunalul Dambovița a amanat din nou pronunțarea, astfel ca o soluție ar putea veni maine, 2 martie. Saptamana trecuta, instanța…

- Frații Victor și Ioan Becali ar putea petrece numai cateva luni in spatele gratiilor dupa condamnarea definitiva la pedepse de 5,8 ani și 7,4 ani in dosarul de luare de mita al fostei judecatoare Terceanu, dupa ce aceștia au executat o mare parte din aceste perioade datorita condamnarii și in dosarul…

- Un agent sef adjunct de la Politia de Frontiera Otopeni, trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in dosarul furtului diamantelor de peste 5 milioane de euro din Franta, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani de…

- Daca ar fi sa le luam dupa sectiunea contact de pe jurnalul.ro , cotidianul JURNALUL NATIONAL este editat de INTACT PUBLISHING SRL Bucuresti (CUI: 27201863) – “in reorganizare judiciara”. Daca e sa ne raportam la Legea 85/2014, firma declarata editor nu mai are voie sa editeze/presteze nimic pentru…

- Tribunalul Bucuresti a amanat din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului si pompierii Antonina Radu si George Petrica...

- Tribunalul București a amanat, din nou, luni, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpați fostul primar Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei.

- La termenul de luni al procesului Colectiv, de la Tribunalul Bucuresti, instanta a amanat, din nou, sedinta, din cauza absentei a doua parti civile. Apartinatorii victimelor sunt nemultumiti de amanarile repetate. Urmatorul termen a fost stabilit pe 26 martie.

- La Tribunalul Bucuresti este programat, luni, termen in procesul Colectiv, dupa ce pe 15 ianuarie a.c. a fost admis ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian…

- Adrian Videanu a fost audiat in aceasta dupa amiaza la Parchetul General. Potrivit Romania TV, este vorba despre un dosar mai vechi care a fost redeschis de catre Tribunalul Bucuresti. Dosarul a fost deschis initial dup o plangere in 2009 pentru acuzatii de abuz in serviciu. Adrian Videanu a dat declaratii…

- Dupa ce presa a facut public cazul de la Oradea, ministrul Sanatații a intervenit pentru a face clarificari in acest sens. Parinții unui baiețel de noua ani susțin ca li s-a cerut sa plateasca factura de spitalizare pentru fiul lor care in septembrie a suferit un accident grav. In urma accidentului…

- Potrivit Romania TV, Adrian Videanu a fost audiat in urma cu puțin timp. Este vorba despre un dosar mai vechi care a fost redeschis de catre Tribunalul București. Dosarul a fost deschis inițial dup o plangere in 2009 pentru acuzații de abuz in serviciu. Adrian Videanu a dat declarații…

- Tribunalul Teleorman a admis, luni, cererea societații Tel Drum Alexandria de deschidere a procedurii de insolventa. Decizia magistratilor, luata in ziua in care Guvernul Dancila a primit votul in Parlament și depune juramantul la Palatul Cotroceni, nu este definitiva, dar este executorie. Potrivit…

- Deschiderea procedurii de insolventa a firmei Tel Drum a fost decisa, luni, de magistratii Tribunalului Teleorman. CITR, filiala Ilfov SPRL a fost desemnat administrator judiciar provizoriu. Decizia nu este definitiva. “Admite cererea debitoarei Tel Drum SA. (…) dispune deschiderea procedurii generale…

- DNA primește o lovitura uriașa in dosarul Tel Drum. Dupa ce Tribunalul Bucuresti a admis, vineri, cererea DNA de luare, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a societatii Tel Drum, Tel Drum a facut contestație,…

- In plina iarna, George, un baietel de 9 ani si familia lui sunt aruncati in strada de armata. Locuiesc intr-o baraca improvizata pe un teren care nu le apartine. Au sperat pana in ultima clipa ca somatiile armatei vor fi doar scrise, iar ei vor primi o locuinta sociala. Nu s-a intamplat asa, iar weekendul…

- O noua lovitura pentru Gigi Becali! Tribunalul București a respins o excepție invocata de avocații FCSB și a amanat pentru 7 martie pronunțarea in dosarul in care CSA Steaua ii cere lui Gigi Becali daune de 37 de milioane de euro."Avocații FCSB au invocat faptul ca acțiunea CSA Steaua ar fi…

- Tribunalul București a admis, vineri, cererea DNA de blocare a insolvenței firmei Tel Drum, pentru o durata de 60 de zile. Procurorii DNA au motivat ca Tel Drum a solicitat deja deschiderea procedurii de insolventa, ceea ce produce riscul de lichidare si radiere in termen scurt a societatii, astfel…

- Mihaela Burnel fosta Serban a intrat in invatamant in anul scolar 2013-2014, iar in vara anului 2015 a avut un incident cu un elev de clasa a VI-a de a Scoala din Padina, pe care l-a palmuit in fata clasei. Parintii copilului au mers sa discute cu profesoara si apoi s-au adresat Politiei care a deschis…

- Sora jandarmului buzoian Raducu Serban, filmat cum lovea cu protestatarii din Piata Universitatii din Capitala, preda Geografia in loalitatea Padina si a fost condamnata la 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru purtare abuziva in luna noiembrie 2016.Mihaela Burnel fosta Serban a intrat…

- Magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti au amanat pronuntarea in dosarul lui Dragos Basescu pentru data de 6 februarie. Dragos Basescu, nepotul lui Traian Basescu, a fost condamnat in urma cu un an la 2 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul de trafic de influenta. Hotararea nu este definitiva. Tribunalul…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar ce a fost luata fata de Costin Gabriel Socarici, din Buzau, trimis in judecata de Andrei Bodean, procuror al Directiei Nationale Anticoruptie Constanta. Decizia este definitiva. In prima instanta, Costin Gabriel Socarici…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au stabilit un nou termen pentru continuarea procedurii si discutarea raportului final in dosarul in care Hiparion Distribution SA a demarat procedura de intrare in insolventa.Dosarul a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti, la sectia civila. Potrivit…

- Clubul de fotbal Pandurii Lignitul Targu Jiu a scapat momentan de faliment. Judecatorii gorjeni au decis ieri sa acorde o noua amanare in dosarul in care a fost depusa o cerere de faliment pentru Clubul de fotbal din Targu Jiu, ...

- Doua instante din Capitala, Tribunalul Bucuresti si Judecatoria Sectorului 5, au decis ca nu au competenta materiala de a judeca dosarul Hexi Pharma, astfel incat Curtea de Apel Bucuresti trebuie sa solutioneze acest conflict. In martie 2017, dosarul Hexi Pharma a fost trimis de Parchetul…

- Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis, luni, ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt judecati fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului.

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Initial, procurorii de la DNA si Parchetul General au trimis in…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone. Reamintim ca tragedia din clubul Colectiv, acolo unde 64 de persoane…

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul primar Cristian Popescu-Piedone.

- Tribunalul Bucuresti a admis luni ca dosarul in care sunt judecati pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sa fie reunit cu dosarul Colectiv in care sunt inculpati patronii clubului si fostul...

- Din pacate, ancheta este ingreunata si de faptul ca in zona respectiva nu exista camere de supraveghere care sa fi surprins imaginile cu atacul. In prezent, politistii fac audieri pentru a afla mai multe detalii despre atacator. Singurul lucru pe care tanarul injunghiat l-a declarat despre…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la CNADNR Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea Transalpina, informeaza Agerpres. Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost achitat pentru ...

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea a 184 km din DN 67C - Transalpina. Judecatorii au lasat neso...

- Omul de afaceri Nelu Iordache si mai multi sefi de la CNADNR Craiova au fost achitati de Tribunalul Bucuresti in dosarul privind modernizarea Transalpina. Potrivit deciziei instantei, Nelu...

- Omul de afaceri Nelu Iordache a fost achitat in dosarul Transalpina, in care era acuzat de instigare la abuz in serviciu in forma continuata si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata. Decizia luata vineri de Tribunalul Bucuresti nu este defintiva, transmite News.ro . “In temeiul prevederilor…

- Fosta presedinta a Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Ana Maria Patru, a fost trimisa in judecata, miercuri, de DNA Ploiesti, fiind acuzata de trafic de influenta si spalare de bani. Dosarul este judecat de Tribunalul Bucuresti.