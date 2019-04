Stiri pe aceeasi tema

- Doi kilometri au ramas, practic, neexecutati din Lotul IV al Autostrazii Lugoj – Deva. In zona dealului de la Soimus au fost mobilizate forte impresionante, pentru ca lucrarile incepute in primavara anului 2014 sa fie finalizate in aceasta vara.

- Estimarile specialistilor referitoare la momentul in care lucrarile la lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva anunta ca acestea vor fi incheiate spre toamna acestui an. Constructorul roman care lucreaza pe acesta porțiune face eforturi importante la Dealul Liliecilor, cea mai dificila portiune, acolo unde…

- Dupa luni bune de eforturi, constructorii au ajuns la stadiul in care lucrarea de la Dealul Liliecilor, in apropiere de nodul de la Soimus, poate oferi o imagine asupra modului in care va arata porțiunea de autostrada care a dat atatea batai de cap. Imaginile realizate de DRDP Timisoara arata…

- O filmare realizata de angajatii directiei regionale de drumuri arata cat au avansat lucrarile pe Lotul 3 al viitoarei autostrazi Lugoj - Deva, a carui inaugurare este asteptata de aproape trei ani.

- Cele doua loturi din autostrada Lugoj – Deva aflate in lucru in acest moment vor deveni circulabile pana in luna august, asigura ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. La acestea se vor adauga și patru kilometri de pe lotul 2, aflați in stadiu avansat de execuție, plus nodurile de acces pe și de pe…

- Veste buna, s-a reluat activitatea si la lotul 4 din autostrada Lugoj – Deva. Muncitorii antreprenorului roman care se ocupa de acesta incep sa revina pe santier. Deocamdata vremea este rece si nu se pot efectua interventii la terasamente, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri…

- Compania de Drumuri și compania italiana care a construit lotul 2 din autostrada Lugoj – Deva nu au reușit sa ajunga la un acord asupra preluarii proiectului inițial pentru secțiunea de autostrada E2, care include tunelurile pentru urși. Astfel, proiectul tehnic și cel de execuție vor fi scoase la licitație…

- Proiectul pentru proiectarea secțiunii cu tuneluri din lotul 2 al autostrazii Lugoj – Deva, realizat de societatea italiana Salini Impregilo in cadrul contractului inițial, nu va fi folosit la realizarea noii licitații de atribuire a acestei secțiuni. Conform economica.net, discuțiile purtate intre…