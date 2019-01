Stiri pe aceeasi tema

- Iulian Carciumaru, fiul primarului Valerica Carciumaru, se declara, intr-un interviu pentru liberinteleorman.ro, o persoana foarte exigenta cu oamenii din jurul sau, atat pe plan profesional, dar si personal. Intrebat de ce a optat pentru Plus, si nu pentru Stanga, unde i-ar fi fost mult mai…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca primul pas in colaborarea cu partidul fostului premier Dacian Cioloș va fi cel al alianței politice, iar discuțiile privind liste comune pentru alegerile europarlamentare continua.

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat joi la Adevarul Live ca pe lista USR de la alegerile europarlamentare nu vor fi oameni "puși cu mana" de la partidul lui Dacian Cioloș, in cazul in care inregistrarea formațiunii Mișcarea Romania Impreuna nu se finalizeaza pana la finalul lunii ianuarie. In cazul…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a anuntat, miercuri seara pe Facebook, ca formatiunea sa Romania 3.0 a avut discutii aprofundate cu Liga Nordului condusa de vicepremierul Italiei Matteo Salvini in vederea unei aliante politice.

- Peste 140 de institutii culturale din Berlin au format o alianta impotriva extremismului de dreapta, relateaza vineri dpa, potrivit Agerpres.Initiatorii au prezentat vineri "Declaratia celor multi", in care au formulat un angajament impotriva nationalismului si intolerantei si in sprijinul…

- PSD a reusit sa creasca patru procente de la o luna la alta, arata un sondaj realizat de IMAS la comanda USR si obtinut de Adevarul. Partidul condus de Dragnea are aproape 32%. PNL, principalul partid de Opozitie, a scazut putin, in timp ce USR are o crestere spectaculoasa - aproape 5 procente, depasind…

- Dacian Ciolos a spus ca PNL „ se regaseste in aceasta zona a clasei politice vechi si refuza cu obstinatie sa se reformeze si sa vina alaturi de noi intr-un proiect de reformare profunda a societatii romanesti. Un proiect cu accent pe bunastare. Ei asteapta sa cada PSD natural si ei sa le ia locul.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat luni, la Parlament, ca peste 70- din electoratul formatiunii pe care o conduce sustine ca partidul sa candideze pe liste comune la alegerile europarlamentare din 2019 cu partidul fostului premier Dacian Ciolos. „Discutia nu e la nivel de locuri, mai multe sau…