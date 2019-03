Stiri pe aceeasi tema

- Politia a evacuat doua universitati din Marea Britanie, miercuri, din cauza unor pachete suspecte, la o zi dupa ce pachete cu dispozitive explozive au fost trimise la trei locatii din Londra, scrie Reuters.

- Unitatea de contraterorism a politiei metropolitane londoneze a deschis o ancheta dupa ce trei pachete suspecte au fost primite marti in trei birouri situate in doua aeroporturi si una din garile principale din capitala britanica, transmit Associated Press, Reuters si dpa. ‘Pachetele postale, toate…

- Politia australiana a arestat un individ banuit ca a trimis mai multe zeci de colete suspecte unor ambasade si consulate din Australia, au anuntat joi responsabili locali, potrivit AFP preluata de Agerpres. Acest barbat in varsta de 48 de ani a fost arestat miercuri seara la domiciliul sau…

- Politia britanica a evacuat luni un supermarket Asda situat in Chelmsford, sudul Angliei, in urma primirii unor informatii privind prezenta unui pachet suspect, transmite Reuters preluata de Agerpres. Politia a anuntat ca a contactat expertii genisti din cadrul Ministerului Apararii britanic…

