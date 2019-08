Gheorghe Daniel Rece, preotul din judetul Constanta arestat preventiv pentru pornografie infantila, a fost pus sub acuzare de procurorii DIICOT pentru ca a incercat sa corupa sexual o alta fetita, in varsta de 10 ani, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii au dispus extinderea urmaririi penale si a actiunii penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de pornografie infantila in forma tentativei, corupere sexuala a minorilor si racolarea minorilor in scopuri sexuale fata de Gheorghe Daniel Rece. Procurorii sustin ca, in perioada 25 iunie - 15 iulie, prin intermediul…