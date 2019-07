Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu intr-o gogoșerie din Alexandria/ O femeie a ajuns la spital in Eveniment / on 11/07/2019 at 14:28 / O femeie in varsta de aproximativ 62 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul II pe aproape 20% din suprafața corpului, dupa ce gogoșeria in care se afla a fost curprinsa de flacari.…

- Liceul Constantin Noica din Alexandria, pradat de hoți in Eveniment / on 24/06/2019 at 16:26 / Mai multe calculatoare și echipamente electronice au fost sustrase, de persoane necunocute, la finalul saptamanii, din Liceul Teoretic Constantin Noica, din Alexandria. Din primele informații, femeia de…

- Accident rutier, pe DN6, la Peretu/ Doi soldati americani, la spital in Eveniment / on 21/06/2019 at 19:40 / Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN6 (E70) Alexandria – Rosiorii de Vede, pe raza localitatii Peretu, judetul Teleorman, a avut loc o coliziune…

- Barbat strivit de o placa de beton, la Spatarei in Eveniment / on 27/05/2019 at 12:52 / Un barbat in varsta de 43 de ani, din Ulmeni, a murit strivit de o placa de beton, in timp ce ajuta la dezmembrarea unei case, in localitatea Spatarei. Tragicul eveniment a avut loc, cu puțin timp in urma, iar…

- Tabara Internaționala de Pictura in aer liber de la Nenciulești, la cea de-a doua ediție in Eveniment / on 24/05/2019 at 13:59 / In perioada 29 mai – 6 iunie 2019, se desfașoara cea de-a doua ediție a Taberei Internaționale de Pictura in aer liber de la Nenciulești, in organizarea Asociației…

- Bebeluș de nici trei luni, gasit mort de catre mama sa in Eveniment / on 24/05/2019 at 11:44 / Moarte suspecta intr-o familie din Alexandria. Un bebeluș de nici trei luni a fost gasit fara suflare, ieri dupa amiaza, de catre mama sa. Speriata, cand a vazut nenorocirea, femeia a sunat…

- Curte inundata la Rosiori, in urma fenomenelor meteorologice de azi-noapte in Eveniment / on 17/05/2019 at 15:20 / In urma producerii fenomenelor meteorologice severe, cu precipitații abundente și descarcari electrice, pe numarul unic pentru apeluri de urgența 112, trei cetațeni din judet au solicitat…

- ACȚIUNEA TRUCK&BUS – transportul public de persoane și marfuri, in vizorul poliției in Eveniment / on 13/05/2019 at 14:54 / In aceasta saptamana, conform Planului de operațiuni al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa, Poliția Romana desfașoara acțiunea TRUCK&BUS pentru verificarea…