- N.D. Universitatea „Petrol-Gaze” Ploiesti va fi, incepand de astazi, timp de doua zile, gazda Conferintei Internationale „Zilele Academiei de Stiinte Tehnice din Romania”, editia 2018. Organizata de catre Academia de Stiinte Tehnice din Romania si aflata la cea de-a 13-a editie, manifestarea va avea…

- Orban a afirmat ca acest lucru reprezinta o "gafa monumentala", pe care liberalii se vor lupta sa o corecteze in Parlamentul European. "Am aflat astazi cu stupoare de un gest de neinteles al Guvernului Romaniei care, la reuniunea ECOFIN, Consiliul Uniunii Europene pe finante, a acceptat adoptarea…

- "Discutia, care trebuia sa dureze spre 45 de minute, a durat spre doua ore. Mi-am alocat timp, in asa fel incat, cu argumente, sa incerc sa le aduc la cunostinta cat mai multe lucruri cu care sa-si faca o parere mai completa. Politizarea, atitudinea bazata pe considerente pur ideologice functioneaza…

- Institutul National de Sanatate Publica a publicat ultimele date cu privire la raspandirea cazurilor de rujeola in Romania. Astfel, numarul total de cazuri confirmate raportate la data de 14 septembrie 2018 este 15.267, din care 59 de decese. In perioada 10 septembrie 14 septembrie 2018 au fost raportate…

- In luna noiembrie, echipa de proiect va impaduri 37 de hectare in 17 localitați din 15 județe ale țarii. 190.000 de puieți vor prinde radacini cu ajutorul celor 6.500 de voluntari așteptați la acțiunile organizate de Plantam fapte bune in Romania. „Tradiția faptelor bune pentru paduri continua…

- Romania's industrial output prices (domestic and foreign market) declined in July by 0.1 percent compared to the previous month, while compared to June 2017, it increased by approximately 6 percent, according to a release of the National Institute of Statistics (INS), Agerpres informs.In respect…

- Atac extrem de dur lansat de un fost ministru al Justiției la adresa lui Tudorel Toader, actualul ocupant al funcției. Monica Macovei, fost ministru al Justiției, in timpul guvernarii PDL,"Mai este vreo indoiala ca Toader, calaul justiției, face parte din grupul de crima organizata care conduce…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care BNP Paribas Lease Group SA, BNP Paribas Leasing Solutions IFN SA si BNP Paribas Renting Solutions SRL preiau IKB Leasing Finance IFN SA si IKB Leasing SA, potrivit unui comunicat remis de Consiliul Concurentei.BNP Paribas Lease Group este prezent…