O norvegiancă a murit de rabie după ce a salvat un cățeluș în Filipine O norvegianca a murit dupa ce a luat rabie de la un cațel fara stapân pe care îl salvase și care a mușcat-o în timp ce aceasta se afla în vacanța în Filipine, relateaza BBC.

Birgitte Kallestad, 24 de ani, era în vacanța cu mai mulți prienetni când a gasit cațelul pe strada, a spus familia acestei.

Cațelușul ar fi infectat-o când a mușcat-o, dupa ce l-a dus la hotelul în care statea.

Aceasta a început sa se simta rau imediat dupa ce s-a întors în Norvegia și a murit luni la spitalul în care lucra.

&"Draga… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Mongolia sunt in alerta dupa ce un cuplu din Rusia, un barbat de 38 de ani și soția lui gravida, au murit din cauza ciumei bubonice. Cei doi ar fi mancat carne de marmota, deși acest lucru este strict interzis tocmai pentru ca animalele transmit aceasta boala. Cuplul se afla in Mongolia…

- Unul dintre actorii care au intrat la inima cinefililor romani in anii 80 și 90 a incetat din viața! Celebrul actor care l-a interpretat pe Cliff Barnes, in serialul Dallas, rivalul lui J.R., a murit duminica, la varsta de 83 de ani. Insa, familia a anunțat decesul abia astazi.Ken Kercheval,…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 au fost ranite in Africa de Sud dupa prabusirea partiala a acoperisului unei biserici din provincia KwaZulu Natal (nord-est), in timpul slujbei religioase, au in...

- O tanara in varsta de 22 de ani a fost omorata de un medic „lipsit de experiența” in sala de nașteri. Familia ei susține ca țipatul ingrozitor pe care l-a scos femeia a cutremurat tot spitalul.

- Doliu in lumea artistica din Romania, a murit azi-noapte pe patul de spital. Ultimele cuvinte sunt cutremuratoare Doliu in lumea artistica din Romania. Luptase cu cancerul o perioada lunga de timp și existau semnale pozitive in ceea ce privește vindecarea. Numai ca boala s-a dovedit a fi mult mai puternica,…

- Slovenia, campioana europeana la baschet masculin, lipsita de aportul lui Luka Doncic, jucator in NBA, a ratat calificarea la Cupa Mondiala 2019 din China (31 august-15 septembrie), la finalul preliminariilor incheiate luni, relateaza AFP. Echipele europene calificate la Mondialul din China sunt Spania,…

- Brett Kinloch a devenit tata pentru a treia oara pe 11 februarie. La trei ore dupa ce și-a strans in brațe a doua fetița, barbatul a murit. Barbatul era internat la un spital din Milton, cu un diagnostic teribil: tumora cerebrala. La 50 de minute dupa ce a nascut-o pe a treia fetița a cuplului, Nicola,…

- Romanul Maricel Lupu, in varsta de 50 de ani, a murit ieri pe un pat de spital din Verona, din Italia, dupa o scurta suferința. Barbatul a descoperit, in urma ca trei saptamani, ca are cancer. In timp-record, boala l-a ucis. Cei din familie au declarat ca Maricel n-a suferit de nimic pana cand a descoperit…