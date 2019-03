O noapte petrecută într-un butoi de tequila: Propunerea insolită a unui hotel din Mexic A dormi intr-un butoi de tequila este experienta insolita pe care o propune un hotel din orasul Tequila, din vestul Mexicului, unde se produce celebra bautura spirtoasa, relateaza marti AFP.



Proprietarul hotelului, Carlos Hernandez, asigura ca acest concept este "unic in lume". Exista hoteluri construite in replici mari de butoaie de vin din Portugalia sau Olanda, dar este primul hotel de acest gen din Mexic.



Cele 34 de replici de dimensiuni mari ale butoaielor de tequila sunt repartizate intr-un camp de agave, planta din care se extrage aceasta bautura spirtoasa traditionala.

