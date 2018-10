O femeie de aproximativ 40 de ani se strange pe targa ca un melc intr-o carapace, si se ascunde sub geaca de fas imensa pe care sotul i-a adus-o in graba de acasa. Vorbea la telefon cu sora ei, in bucatarie, cand vederea i s-a intunecat si a lesinat. Au gasit-o sotul si fiica mai tarziu, si au sunat imediat Salvarea. Asa ca acum sta in fata Triajului, asteptand sa se elibereze un pat in Sala de Evaluare si Tratament (...)