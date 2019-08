Stiri pe aceeasi tema

- 'Sunt intr-un tunel, un tunel fara capat', marturiseste Hunter Biden, in varsta de 49 de ani, intr-un lung portret care ii este consacrat. 'Nu poti sa scapi. Inveti sa traiesti cu asta', mai spune el. Unul dintre apropiatii sai povesteste un moment in care Hunter s-a aflat cu 'un pistol la tampla'…

- Hella Sketchy a murit la varsta de 18 ani. Era unul dintre cei mai apreciați interpreți ai generației sale. Pe numele sau real Jacob Tyler Thureson, acesta a suferit o supradoza și a fost dus de urgența la spital, unde medicii au decis sa il bage in coma indusa. Pe data de 13 iunie, Hella a fost gasit…

- S-au aflat noi detalii despre accidentul feroviar grav care a avut loc, marti noapte, in localitatea Ciurea din Iasi. Doua persoane au murit, iar o alta a fost ranita grav dupa ce au fost lovite de tren.

- O femeie in varsta de 36 de ani a comis ieri un teribil accident rutier intre localitațile Petrova și Leordina, din județul Maramureș. Șoferița, care a efectuat o depașire interzisa și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar de un tanar de 26 de ani, și-a pierdut viața in accident.…

- Miles a murit miercuri, intr-o ambulanta care o transporta la spital, dupa ce s-a plans ca nu se simte bine, a declarat prietenul sau, specialist in relatii publice in domeniul modei, Mauricio Padilha. Sylvia Miles era actrita de multi ani, dar nu era cunoscuta cand a jucat in lungmetrajul din 1969…

- Nascut in Carolina de Nord in 1930, Frank Lucas s-a mutat la New York unde a inceput sa faca trafic de droguri. In 1976 a fost condamnat la cativa zeci de ani de inchisoare, dar a reusit sa iasa dupa 5 ani dupa ce a oferit noi dovezi politiei. Conform unui membru al familiei sale, Lucas a…

- Ieoh Ming Pei, arhitectul de origine chineza care a creat piramidele de a Luvru, a murit in cursul noptii de miercuri spre joi, la varsta de 102 ani. Printre cele mai cunoscute opere ale lui Ieoh Ming Pei se numara, pe langa piramidele construite in curtea principala a Muzeului Luvru din Paris pentru…

- Printre operele acestui laureat al Premiului Pritzker pentru arhitectura (in 1983) se afla Piramida de la Muzeul Luvru din Paris, inaugurata in 1989, Centrul National pentru Cercetare Atmosferica din Boulder (Colorado, SUA, 1967), Muzeul de Arta Islamica (Doha, Qatar, 2008), Muzeul de Arta Moderna…