Stiri pe aceeasi tema

- Trupul imbalsamat al fostului dictator spaniol Francisco Franco a fost exhumat joi din impunatoarea basilica sapata in stanca mausoleului din ''Valea celor Cazuti'' (Valle de los Caidos). Conform AFP si Reuters, sicriul a fost purtat de opt membri ai familiei lui Franco, printre care si stranepotul…

- Descendentii dictatorului spaniol Francisco Franco au sosit, joi dimineata, la mausoleul din apropierea Madridului de unde "Caudillo" urmeaza a fi exhumat, la patruzeci si patru de ani de la sfarsitul dictaturii franchiste, relateaza France Presse. Douazeci si doi de membri ai familiei lui "El Caudillo"…

- Ramasitele dictatorului spaniol Francisco Franco vor fi exhumate joi din mausoleul din apropiere de Madrid unde sunt ingropate, a anuntat luni guvernul spaniol, potrivit AFP. Ele vor fi apoi transferate la cimitirul din Pardo, la periferia capitalei spaniole, o operatiune care se va derula…

- Protestele care au avut loc sambata seara in Catalonia fata de verdictul in procesul liderilor separatisti nu au inregistrat incidente majore, insa in centrul Madridului mai multi manifestanti pro-independenta s-au confruntat cu fortele de ordine si 26 de persoane au fost ranite, iar 12 retinute, informeaza…

- Aceasta respingere, nemotivata, a fost adusa la cunostinta fundatiei care, la fel ca familia dictatorului, a incercat deja de mai multe ori, in zadar, sa se opuna acestei exhumari in fata justitiei spaniole, scrie Agerpres. CEDO, sesizata luni de Fundatia Francisco Franco in baza articolului…

- Mai multor romani le-au fost confiscate bucatele aduse de acasa cand au aterizat pe aeroportul din Zaragoza, Spania. Bagajele acestora au fost luate de autoritati, deoarece contineau alimente periculoase, conform Garzii Civile.

- Corpul lui Franco a fost ingropat intr-un mausoleu masiv in asa-numita Vale a celor cazuti, aflata in nord-vestul Madridului. Ramasitele pamantesti vor fi mutate intr-un cimitir municipal din nordul orasului, a declarat vicepremierul spaniol Carmen Calvo. Familia lui Franco va fi informata…

- Curtea Suprema spaniola a respins marti recursul descendentilor lui Franco si a decis in favoarea exhumarii ramasitelor dictatorului din mausoleul sau din apropiere de Madrid, unde a fost inmormantat in anul 1975, verdict care ar putea pune capat deceniilor de controverse pe tema locului unde ar trebui…