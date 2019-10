O nepoată a dictatorului a blestemat guvernul: "Fie ca blestemul să cadă asupra voastră!" Una din nepoatele dictatorului Francisco Franco a proferat un blestem la adresa guvernului spaniol in timpul procesului de exhumare a bunicului sau, in bazilica unui monument national, potrivit mai multor relatari de presa de vineri, citate de EFE.



Intre cei 22 de membri ai familiei dictatorului care au luat parte joi la respectiva actiune, doi nepoti (Cristobal si Maria del Mar Martinez-Bordiu) au fost prezenti la momentul ridicarii placii de granit de 1.500 de kilograme si al extragerii ulterioare a sicriului lui Franco.



Pe timpul lucrarilor, in care a fost nevoie sa se…

Sursa articol si foto: rtv.net

