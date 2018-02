O nava spatiala a aterizat in timpul show-ului Philipp Plein de la NYFW. Adelina Pestritu era in public.

Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava de pasageri cu peste 370 de persoane la bord a aterizat de urgenta pe aeroportul Honolulu dupa ce carcasa de protectie a unuia dintre motoare s-a desprins in timpul zborului, informeaza site-ul postului CBS News.

- Este insarcinata, iar iubitul ii face toate poftele! Adelina Pestritu se lauda pe retelele de socializare cu tatal copilului pe care il poarta in pantece. Are si de ce! Astazi, tanarul i-a gatit, iar ea a imortalizat momentul.

- Mai multi artisti graffiti din New York au obtinut in instanta despagubiri in valoare de 6,7 milioane de dolari dupa ce operele lor realizate pe o cladire au fost distruse, relateaza marti DPA. Ei considera ca justitia a facut dreptate in acest caz, chiar daca demersul juridic nu a fost initiat din…

- Oaspete de onoare acasa la nimeni altul decat faimosul Philipp Plein! Adelina Pestritu si-a vazut visul cu ochii si a trait cea mai frumoasa experienta de cand cocheteaza cu moda. Si-a luat inima in dinti si iubitul de mana si au zburat la New York, direct la resedinta creatorului, dupa care au fost…

- Oaspete de onoare acasa la nimeni altul decat faimosul Philipp Plein! Adelina Pestritu si-a vazut visul cu ochii si a trait cea mai frumoasa experienta de cand cocheteaza cu moda. Si-a luat inima in dinti si iubitul de mana si au zburat la New York, direct la resedinta creatorului, dupa care au fost…

- Saptamana Modei de la New York este o ocazie perfecta pentru numeroase vedete sa apara la prezentarile marilor case de moda in ținute care mai de care mai sofisticate. De la actrițe și cantarețe celebre, la modele de talie internaționale, cu toate s-au adunat pentru a admira cele mai noi colecții ale…

- La doar șase ani, Harper Beckham a acaparat privirile tuturor celor din jur la cea mai recenta prezentare de moda a mamei sale, Victoria Beckham. Micuța a sosit alaturi de tatal ei, David Beckham, dar și de frații ei, Brooklyn, Romeo și Cruz. Impreuna cu familia sa, la prezentarea de moda a Victoriei…

- Adelina Pestritu, prima vacanța la New York de cand a anunțat ca este gravida. Vedeta a postat o fotografie, iar prietenii virtuali i-au atras atenția, atunci cand au observat detaliul din imagine. Imbracata gros și cu zambetul pe buze, Adelina radiaza de fericire și traiește alaturi de iubitul ei,…

- Adelina Pestritu a plecat in America, mai precis la New York, acolo unde urmeaza sa mearga la o intalnire cu celebrul Philipp Plein. "Deci, vreau sa va spun ca iubesc orasul asta. Sunt indragostita maxim de el, m-as muta oricand in New York. Bine, si in Miami, e un pic mai cald decat aici.…

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie 2018 noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care creatoarea transmite emoție și reușește sa…

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari.

- Top 10 tragedii aviatice din lumea sportului. 60 de ani de la accidentul in care au pierit 8 jucatori de la Manchester United. 4 mai 1949 – Echipa de fotbal AC Torino Campioni ai Italiei, componenții echipei de fotbal AC Torino reveneau din Portugalia, unde disputasera un meci amical cu Benfica Lisabona.…

- De curand, frumoasa Thalia a participat la eveniment muzical la New York, Thalia a fost printre artistele internaționale care s-au prezentat. Artista i-a impresionat pe fani cu look-ul ei, aratand la 46 de ani mai bine ca oricand!

- Un grav accident feroviar a avut loc duminica, in statul american Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit, potrivit Politiei locale citata de AFP și preluat de News.ro . Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a…

- Adelina Pestritu a facut primele declaratii despre bebelus! Vedeta a impartasit cu noi cum a aflat vestea ca a ramas insarcinata, cum i s-a schimbat viata, dar si cum au fost primele luni de sarcina!

- Designerul de top Alexandra Popescu-York iși va prezenta pe 10 februarie, la ora 18:00, noua colecție de lux „Magnetic”, in cadrul celei de-a 27-a ediții Couture Fashion Week, la New York. Noua colecție imbina elemente avangardiste și accesorii sofisticate prin care ...

- In mai multe parti ale Globului, a fost surprins un fenomen celest rar: o combinatie de eclipsa totala de luna albastra si o super-luna. Spectacolul, pe care NASA l-a numit "super-luna albastra sangerie", a fost vazut in vestul Statelor Unite, New York, Perth, Rusia, Seul, Singapore, Hong Kong, Myanmar,…

- Cine este Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice, in Guvernul Dancila. Unul dintre cei mai bogați parlamentari , Ana Birchall a mai fost ministru delegat pentru afaceri europene, in Guvernul Grindeanu și ministru interimar al Justiției, dupa demisia lui Florin Iordache,…

- Muzicianul britanic Elton John, a anuntat in cadrul unui eveniment organizat la New York ca nu va mai canta in turnee, prioritatile sale fiind acum copiii si sotul, si le-a multumit fanilor pentru sustinerea lor timp de cinci decenii.

- Celebrul tenor a fost sarbatorit de intreaga familie la New York. In noiembrie, a aniversat 50 de ani de cariera, iar in ianuarie 77 de ani de viata. Celebrul artist spaniol traieste de ani buni in America si este mai mereu inconjurat de familie: sotia sa, soprana de origine mexicana Marta Ornelas,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a denuntat "rusofobia fara precedent" a occidentalilor, apreciind ca este mai puternica decat in perioada Razboiului Rece, potrivit unui interviu publicat duminica pe site-ul cotidianului Kommersant, scrie AFP."Aceasta directie spre rusofobie este fara…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a denuntat "rusofobia fara precedent" a occidentalilor, apreciind ca este mai puternica decat in perioada Razboiului Rece, potrivit unui interviu publicat duminica pe site-ul cotidianului Kommersant, scrie AFP. "Aceasta directie spre rusofobie este…

- Dupa ce, in urma cu 8 ani, Jane Fonda a fost diagnosticata cu cancer mamar și a trecut printr-o operație de extirpare a tumorii, iata ca o alta veste cumplita s-a abatut asupra celebrei actrițe. Jane Fonda, in varsta de 80 de ani, a fost, din nou, diagnosticata cu cancer, de aceasta data cu cancer…

- Nu mai putin de 15 autobuze au ars – in cursul noptii de joi spre vineri – in urma unui incendiu ce a afectat hala societatii de transport public din Tulcea. Incidentul nu a facut victime. Dar a produs pagube uriase. La locul dezastrului au intervenit zeci de pompieri, cu mai multe autospeciale. In…

- Jan Popescu ii invita pe sindicaliștii din minerit și energie sa spuna public cum au cheltuit banii din cotizații ale membrilor de sindicat. Vicepreședintele SMEO Rovinari a postat, pe pagina sa de socializare, un tabel cu sumele incasate de departamentul pe care-l conduce și cum au…

- Acum niște ani am vazut un film tare bun, de suflet și plin de umor, in care jucau doi mari actori, care nu intamplator sunt unii dintre actorii mei preferați: Jack Nicholson și Morgan Freeman. Iar filmul se numește „Bucket List“. Sigur l-ați vazut, iar cei care nu ați avut ocazia ar trebui sa il vizionați.…

- Fostul premier și lider al PSD, Victor Ponta, il ataca pe Liviu Dragnea și arata ca acesta a avut in multe cazuri comportament duplicitar, in sensul ca una spune public și alta se intampla in spatele ușilor inchise. Ponta amintește ca inainte de toate execuțiile din PSD, Liviu Dragnea a spus public…

- Vestea divortului Danei Grecu a venit ca o bomba la inceput de an! Realizatoarea Antenei 3 a marturisit, in direct, ca poarta un alt nume, ea chemandu-se acum Dana Chera. Dupa ce Dana Grecu a facut public faptul ca ea si Bogdan Grecu au divortat, pe pagina de Facebook a fostului sot al realizatoarei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, in cadrul comandamentului privind fluidizarea traficului, ca vehiculele RATB vor fi dotate cu sisteme GPS, care vor calcula timpii de asteptare in statii.

- Boldurul este una dintre comunele timisene moderne, in care s-au facut multe, insa cei care conduc destinele localitatii mai au destule proiecte in plan. Dintre acestea, modernizarea si schimbarea sistemului de iluminat public in localitate va fi implementat in curand. Proiectul, in valoare de 1,5 milioane…

- Viceprimarul Ruslan Codreanu a salutat votul de astazi din Consiliul municipal pentru introducerea taxarii electronice în transportul public menționând ca acest fapt va reprezenta o noua etapa calitativa în dezvoltarea Chișinaului. "Una din promisiunile…

- Ieri, 19 decembrie, consilierii locali au fost convocați in ședința extraordinara a lunii decembrie. Aleșii au avut de dezbatut și votat 13 puncte de hotarare, printre care s-a aflat și modernizarea sistemului de iluminat public, unul dintre proiecte prioritare de investiții ale municipiul Bacau. Intreaga…

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, membru in Comisia de cultura, solicita Consiliului National al Audiovizualului (CNA) sa sancționeze televiziunile care au difuzat imaginile cu crima de la metrou de marti seara, amintind de incidentele care au avut loc ulterior. „Solicit in mod public Consiliului National…

- Uniunea Salvati Romania – Filiala Maramures face un apel public catre toti parlamentarii maramureseni sa voteze impotriva modificarilor legilor justitiei. Atacul la democratie si la statul de drept al PSD-ALDE, cu concursul UDMR, poate fi oprit prin vot in Parlament. Aceste legi scot Romania de pe parcursul…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat luni o directiva care traseaza ca obiectiv pentru Administratia Nationala Aeronautica si Spatiala din SUA (NASA) stabilirea unei baze pe Luna, vizitata ultima data de oameni in 1972, ca pas premergator unei prime misiuni cu echipaj uman pe Marte.

- Poliția din New York a confirmat ca explozia din apropierera Times Square a fost de natura terorista. Suspectul pentru atracul din Manhattan a fost identificat in persoana lui Akayed Ullah, in...

- The independence of the prosecutors must be defended with "dignity" and "strength", on Thursday night said the Prosecutor General of Romania Augustin Lazar, speaking of "attempts of certain powers of the state to deprive the Romanian prosecutors of their independence on dubious ways, through vicious…

- Polițiștii rutieri din judetul Alba au verificat, luni dimineata, 127 de autovehicule destinate transportului public de persoane. Toti conducatorii de autobuze si microbuze au fost testati cu aparatul etilotest. Potrivit IPJ Alba, in intervalul 6.00 – 10.00, politistii rutieri din judetul Alba au actionat,…

- Primarul interimar al municipiului Chisinau, Silvia Radu, i-a demis astazi, prin dispoziție, pe Oleg Poiata, șeful Direcției generale transport public și cai de comunicație, dar și pe Alexandru Fleaș, șeful Direcției educație, tineret și sport. Tot Silvia Radu a dispus ca Vitalie Butucel sa asigure…

- Potrivit anunțului facut public facut de catre autoritați sunt cautate persoane care au cunoștiințe solide de limba romana. Decizia a fost luata deoarece in zona sunt foarte mulți vorbitori de limba romana care fie s-au stabilit in Marea Britanie, fie lucreaza temporar, scrie Știri Diaspora.…

- Celebrul cuplu Shakira și Pique trece prin momente dificile. Deși in ultimele luni au incercat sa arate ca nu se intampla nimic intre ei, zvonurile privind o criza intre celebra cantareața columbiana și fotbalistul catalan au luat amploare, mai ales dupa o cearta pe care cei

- Un ofițer de poliție militara, aflat in timpul liber, a impușcat și ucis doi suspecți de jaf intr-o farmacie din Brazilia. Totul s-a intamplat in timp ce barbatul iși ținea copilul in brațe. Intreaga scena s-a petrecut sambata dupa-amiaza, cand sergentul Rafael Souza se afla intr-o farmacie din orașul…

- Desi relatia dintre Selena Gomez si Justin Bieber a fost intens mediatizata, iar cei doi s-au despartit si impacat de nenumarate ori, se pare ca acestia s-au impacat si sunt mai fericiti ca niciodata.

- Expozitia ''Expeditie în trecut'' contine o parte dintre cele mai interesante obiecte care apartin Colectiei ''Emil Racovita'', respectiv microscopul pe care omul de stiinta l-a utilizat în timpul expeditiei antarctice ''Belgica'', o parte…