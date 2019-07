Stiri pe aceeasi tema

- Marina regala britanica si oficiali din Gibraltar au retinut un superpetrolier suspectat ca transporta titei spre Siria incalcand sanctiunile Uniunii Europene, a anuntat guvernul din Gibraltar, citat joi de Reuters, potrivit Agerpres. Intr-un comunicat, guvernul a declarat ca are motive intemeiate…

- Autoritatile turce au arestat miercuri doua femei cu cetatenie rusa sub suspiciunea ca sunt membre ale gruparii extremiste Stat Islamic (SI), a informat agentia de presa turca Anadolu, preluata de dpa. Cele doua femei au fost arestate in provincia de frontiera Sanliurfa, in timp ce incercau sa intre…

- Cel putin trei soldati sirieni au fost ucisi si sapte raniti in tiruri de rachete israeliene care au vizat duminica in zori provincia Qouneitra din sudul tarii aflate in razboi, a informat agentia oficiala Sana, citand o sursa militara, transmite France Presse. Dupa ce a vizat la inceput…

- Romania se claseaza pe primul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste evaziunea fiscala din TVA, cu o suma de 6 miliarde de euro, a declarat vineri, la Deva, parlamentarul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE), citand datele pe anul trecut ale Comisiei Europene potreivit Agerpres. El a aratat…

- Doi soldati turci au fost raniti sambata de tiruri de artilerie contra unui post de observare in nord-vestul Siriei dinspre zonele aflate sub controlul regimului de la Damasc, a anuntat Ministerul Apararii de la Ankara, relateaza AFP. "Doi dintre fratii nostri de arme au fost raniti usor cand obuze…

- Autoritatile de la Copenhaga ancheteaza o companie daneza in legatura cu eventuala incalcare a sanctiunilor impuse Siriei de catre Uniunea Europeana, acuzatii respinse insa de firma respectiva, transmite luni dpa. Compania Dan-Bunkering este suspectata ca a furnizat 30.000 de tone de kerosen armatei…

- Autoritațile de la Priștina au anunțat ca au repatriat 110 cetațeni kosovari din Siria, majoritatea fiind femei și copii, dar printre ei aflandu-se și patru islamiști care au luptat alaturi de gruparea terorista Stat Islamic (ISIS), potrivit BBC, scrie mediafax. Grupul este format din 74 de…

- Autoritațile din New York au declarat stare de urgenta de sanatate publica si au emis, marti, un ordin pentru vaccinarea obligatorie in urma unei ''cresteri accentuate'' a numarului de cazuri de rujeola. Ordinul de sanatate publica prevede ca vaccinarea contra rujeolei devine obligatorie in cazul locuitorilor…