- Capitanul vasului a trimis sambata dimineata un semnal de alarma inainte ca nava sa se scufunde, la aproximativ 85 de kilometri de peninsula Crimeea, scrie agerpres.ro. Citeste si Anunt de ultima ora despre marinarul roman rapit de pirati in Nigeria Echipajul s-a salvat cu ajutorul…

- Rusia a anuntat un important exercitiu tactic in Marea Neagra si in Crimeea, implicand zeci de avioane de lupta, ”inclusiv aviatia strategica” si nave. Potrivit ministerului rus al Apararii, cele 50 de avioane, carora li se adauga zece nave, se afla in stare de alerta pentru a se implica in aceste manevre…

- Avioanele Typhoon au decolat de la baza Mihail Kogalniceanu joi ca raspuns la un avion Be-12 rusesc care, venind dinspre Crimeea, se indrepta inspre sud-vest deasupra Marii Negre. Avioanele de vanatoare Typhoon ale Fortele Regale Aeriene Britanice aflate in misiune la baza Mihai Kogalniceanu…

- Avioanele de vânatoare Typhoon ale Forțele Regale Aeriene Britanice, aflate în misiune la baza Mihai Kogalniceanu din Constanța, au interceptat, din nou. doua avioane de lupta rusești, care s-au apropiat periculos de mult de spațiul aerian al NATO, deasupra Marii Negre. Potrivit…

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…