Nava de patrulare Cigala Fulgosi a intalnit joi, in cursul unei misiuni din cadrul operatiunii italiene Mare Sicuro (Mare Sigura) o ambarcatiune cu migranti, la 75 de mile marine (circa 140 de km) de Libia, arata un comunicat al marinei. In vasul interceptat se infiltra apa, iar printre cei 36 de migranti "in pericol de moarte" aflati la bord erau si doua femei si opt copii.



Nava militara italiana a preluat migrantii "conform legilor italiene si internationale".



Chiar inaintea anuntului facut de fortele navale, ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, lider al partidului…