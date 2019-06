O navă italiană cu 100 de imigranţi la bord, salvaţi de pe mare, a acostat în portul Genova O nava apartinând marinei militare italiene a acostat duminica în orașul portuar Genova din nordul Italiei, transportând 100 de migranți preluati din apele Marii Mediterana, unde numarul migranților salvati de autoritati a crescut în ultimele saptamâni, relateaza Mediafax, citând Associated Press.



Agenția italiana de știri ANSA a informat ca 23 de minori și 17 femei, inclusiv câteva care sunt însarcinate, se numara printre migranți. Ei au fost salvați joi de pe o nava care se plutea în deriva pe coasta Libiei.



Ministrul de Interne…

Sursa articol: hotnews.ro

