O navă încărcată cu fier vechi s-a scufundat în nordul Mării Negre Capitanul vasului a trimis sambata dimineata un semnal de alarma inainte ca nava sa se scufunde, la aproximativ 85 de kilometri de peninsula Crimeea, scrie agerpres.ro. Echipajul s-a salvat cu ajutorul unei plute pentru cazuri de urgenta. Ulterior, un vas petrolier i-a preluat ulterior pe cei opt membri ai echipajului, acestia urmand a fi debarcati in portul Novorosiisk. Cauza accidentului nu este deocamdata cunoscuta. ''Nava s-a inclinat pe o parte si s-a scufundat'', a anuntat autoritatea maritima rusa, citata de agentia de presa TASS. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

