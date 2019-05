Royal Navy a postat pe 20 mai imagini care arata cum distrugatorul HMS Defender isi testeaza sistemul sau de aparare aeriana PAAMS. Exercitiul simula un atac cu drona asupra navei, in intampinarea acesteia fiind trimisa o racheta Sea Viper, a carei viteza este de patru ori mai mare decat viteza sunetului.

Testele au fost efectuate in cadrul exercițiilor NATO, care au avut loc in perioada 7-19 mai, in largul coastei Scoției.