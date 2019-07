Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a transmis joi ca o ambarcațiune a Marinei SUA a „distrus” o drona iraniana care amenința nava americana în Strâmtoarea Ormuz.Donald Trump a anunțat ca drona zbura la o distanța mai mica de 1.000 de metri de nava USS Boxer, relateaza…

- O nava de razboi americana, USS Boxer, a distrus joi o drona iraniana aflata in zbor, care ameninta nava si care se afla la doar aproximativ 900 de aceasta, a anuntat Donald Trump, relateaza AFP.

- Statele Unite au doborat joi o drona iraniana deasupra Stramtorii Ormuz, deoarece aceasta se apropiase in mod periculos de o nava americana, a anuntat presedintele Donald Trump, informeaza AFP si dpa.

- SUA au contactat Iranul prin intermediari diplomatici si a avertizat Teheranul ca va lansa un atac limitat, dupa ce iranienii au doborat o drona americana luna trecuta, transmite agentia de presa Fars Cu o zi dupa incidentul din 20 iunie, cand Iranul a doborat o drona americana in Stramtoarea Ormuz,…

- SUA au interzis joi seara zborurile companiilor aeriene din SUA in zona in care Iranul a doborat o drona militara americana, o lovitura calificata drept o 'greseala uriasa' de catre presedintele Donald Trump, potrivit France Presse. De altfel, presedintele SUA a dat ordin pentru un atac tintit impotriva…

- Cererea americana are in vedere discutii intre cei 15 membri ai Consiliului de Securitate ''privind ultimele evolutii legate de Iran si recentele incidente cu petrolierele'', a indicat una dintre aceste surse, sub acoperirea anonimatului. Conform unei alte surse, reuniunea ar urma sa se desfasoare…

- CHIȘINAU, 21 iun - Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a aprobat o operațiune militara împotriva Iranului, dupa ce a fost doborât o drona spion americana Global Hawk, dar ”a dat înapoi” joi seara, scrie The New York Times. © Sputnik / Валерий МельниковVladimir…

- Drona 'a fost atinsa la ora locala 4:05 (miercuri 23:35 GMT), la 25°59'43'' latitudine nordica si 57°02'25'' longitudine estica, se precizeaza in postarea sefului diplomatiei iraniene. "Am gasit bucati ale dronei americane in apele NOASTRE teritoriale, in locul in care a fost doborata", a…