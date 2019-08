O navă de croazieră va pleca în jurul lumii, timp de 245 de zile Nava de pasageri "Viking Sun" va efectua o calatorie de opt luni si ar putea stabili un record mondial Guinness pentru cea mai lunga croaziera continua. Cu popasuri in zone importante, precum cel mai sudic punct din America de Sud sau vibrantul oras indian Mumbai, pasagerii aflati la bordul vasului vor putea bifa aventuri memorabile. O astfel de circumnavigatie la bordul unui vas de croaziera cu 930 de locuri nu este insa ieftina. Preturile unui bilet pornesc de la aproximativ 66.900 de lire sterline si pot depasi 194.000 de lire sterline. Compania organizatoare Viking Cruises a denumit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

