O navă comercială, deturnată de migranţii pe care îi salvase din largul mării Cei 108 migranti au fost salvati de pe mare de nava comerciala Elhiblu 1, pe care au deturnat-o cand si-au dat seama ca urmau sa fie transportati inapoi spre Libia, au relatat cotidianul Corriere della Sera si agentiile de stiri din Italia. 'Acestia nu sunt migranti in situatie disperata, sunt pirati, vor vedea Italia doar prin telescop', a spus Salvini, care s-a aflat in centrul mai multor situatii de criza la nivel international in urma refuzului sau de a permite andocarea unor nave umanitare in Italia. O purtatoare de cuvant a fortelor armate malteze a confirmat ca nava a fost… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters citat de Agerpres.roCei 108 migranti au fost salvati de pe…

- Peste 100 de migranti au deturnat o nava comerciala care ii salvase din largul coastelor libiene si care se indreapta acum spre Malta, au anuntat miercuri ministrul de interne italian Matteo Salvini si autoritatile malteze, potrivit Reuters. Cei 108 migranti au fost salvati de pe mare de nava comerciala…

- Cargobotul "Elhiblu 1“, care a salvat un grup de migranți in Marea Mediterana și ii aducea inapoi la Tripoli, a fost forțat sa inverseze ruta și se indreapta acum spre Malta. Deturnarea, raportata de ministrul Matteo Salvini, a avut loc cand nava se afla la doar șase mile distanta de Tripoli, potrivit…

- Apar fenomene noi in apele Mediteranei, calea cea mai utilizata de emigranții clandestini pentru a ajunge in Europa. Miercuri, informații difuzate de presa italiana, citand Ministerul italian de Interne, anunțau ca cele 108 persoane salvate de echipajul navei comerciale Elhiblu 1 in largul coastelor…

- Circa 393 de migranti care au incercat sa ajunga pe mare in Italia la sfarsitul saptamanii trecute au fost dusi inapoi in Libia, a declarat luni ministrul de interne italian Matteo Salvini, relateaza dpa. Intre acestia se numara si aproximativ 100 de migranti despre care Organizatia Internationala…

- Un fost ministru al guvernului italian care a comparat o oponenta de culoare cu o primata a fost condamnat luni la 18 luni de inchisoare, pentru insulta rasista. Verdictul a fost dat de un tribunal din orasul Bergamo, in nordul Italiei. In iulie 2013, Roberto Calderoni a declarat ca ministrul pentru…

- Malta l-a acuzat joi pe Matteo Salvini, vicepremierul Italiei, ca a lansat „acuzatii nefondate” atunci cand a afirmat despre tara ca si-a incalcat promisiunile de la a primi migrantii din Marea Mediterana, scrie Reuters, potrivit News.ro.Salvini, care este si ministru de Interne si liderul…

- Oficiali ai guvernului populist italian au ajuns la un compromis in noaptea de miercuri spre joi pentru a primi in tara zece migranti debarcati miercuri in Malta, dupa un acord intervenit intre opt state din Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters. "Exista o linie comuna in cadrul guvernului: porturi…