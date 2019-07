O navă comercială a fost atacată şi jefuită de piraţi în Strâmtoarea Singapore O nava comerciala sud-coreeana a fost atacata de pirati in apropiere de Stramtoarea Singapore. Dupa ce s-au apropiat de nava CK Bluebell intr-o barca cu motor, '' sapte pirati inarmati au urcat la bord si i-au atacat pe marinari timp de aproximativ 30 de minute", a declarat un oficial al ministerului.



Atacatorii au fugit apoi cu aproximativ 13.000 de dolari numerar precum si cu telefoane mobile, haine si incaltaminte apartinand echipajului.



Niciunul dintre marinarii de la bordul navei nu a fost grav ranit in atac, insa unii dintre acestia au suferit leziuni minore.

Sursa articol si foto: rtv.net

