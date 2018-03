Stiri pe aceeasi tema

- O nava cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti, relateaza agentia ANSA si site-ul MarineLink.com. - continua -

- Un incendiu de amploare a cuprins una dintre cele mai mari si mai moderne nave port container, Maerk Honam, sub pavilion Singapore, la bordul careia se afla si un marinar roman. In urma incidentului extreme de grav, patru navigatori au fost dati disparuti, iar 23 au fost salvati. Potrivit liderului…

- Zi complicata pentru Razvan Lucescu. Dupa ce a pierdut in minutul 98 al meciului cu Asteras Tripolis si s-a imbrancit cu jucatorii adversi, antrenorul roman a avut parte de un incident neplacut la conferinta de presa de dupa meciul care a pus capat unei serii de patru luni fara infrangere.

- "Intr-o tara in care valorile sunt uneori mai putin respectate decat ne-am dori, e important sa ne exprimam fiecare atunci cand simtim ca ne sunt atacate principiile. Ca timisorean si ca roman, ma simt agresat de felul in care primarul Nicolae Robu intelege sa se comporte", scrie Sorin Grindeanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost joi la Bucuresti pentru intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, premierul Viorica Dancila, precum…

- Philip Clements este un vicar care s-a retras din Biserica Anglicana si care a devenit celebru in presa tabloida din Marea Britanie dupa ce a fost pacalit de un roman de 24 de ani cu care s-a casatorit anul trecut. Presa a relatat pe larg povestea vicarului pensionat, aratand ca acesta si-a vandut o…

- Vlad Chiricheș e la un pas de revenirea pe teren pentru Napoli. Presa din Italia scrie ca fundașul central și-a revenit și va juca pe 11 martie. Gazzetta dello Sport anunța ca Vlad Chiricheș va fi apt de joc pentru meciul de pe San Siro cu Inter Milano, din etapa a 28-a din Serie A. Fundașul roman a…

- Florin Andone, atacantul roman al celor de la Deportivo La Coruna, n-a fost pentru prima data titular de la venirea lui Clarence Seedorf. Cand a intrat in meciul cu Getafe, 0-3, n-a schimbat jocul cu nimic, in ultima jumatate de ora. La Voz de Galicia i-a dat nota 3, AS doar un as. Vartejul in care…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? TRANZACTIILE TRANZITIEI BOMBA CU HIDROGEN Ca ridicolul poate sa ucida, dar nu sa... sinucida, ne-a dovedit-o din plin episodul televizat de duminica trecuta, cind trei dintre cei mai importanti membri ai parlamentului roman au cazut in…

- AFP titreaza: „Guvernul roman vrea capul sefei Directiei Nationale Anticoruptie”. Jurnalistii francezi noteaza ca "De la revenirea la putere in decembrie 2016, social-democratii - din randurile carora mai multi alesi sunt vizati de proceduri in justitie - au incercat sa dilueze legislatia anticoruptie,…

- Un roman de 36 de ani este cautat de autoritațile germane, dupa ce a evadat dintr-un spital de psihiatrie aflat in Emmendingen, landul Baden-Wurttemberg. El fusese condamnat pentru tentativa de omor. Presa germana scrie ca barbatul este deosebit de periculos.

- Jurnalistul Catalin Tolontan a laudat miercuri seara, la TVR 1, inițiativa Laurei Codruta Kovesi de a organiza o conferința de presa și a susținut ca este un lucru ce trebuia facut cu mult timp in urma.Judecatorii din București, in fața unei premiere! Un roman a cerut falimentul personal„E…

- Presa italiana nu e straina de situația FCSB-ului, care a pierdut dreptul de a folosi numele și marca Steaua in detrimentul echipei Armatei. Dat afara de MM Stoica de la Steaua, Gabi Safta, corespondentul roman de la Gazzetta dello Sport, semneaza in ediția tiparita de miercuri a cotidianului o corespondența…

- Este cu neputința sa mai existe vreun concetațean cât de cât bine intenționat și care sa nu constate astazi caracterul politic al unora dintre cele mai importante operații DNA. Mega escrocheria Microsoft a debutat politic sub aspectul anchetelor penale și s-a stins lamentabil, tot politic.…

- Noi detalii despre trenul care a deraiat, joi, in apropiere de Milano, Italia. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata, iar aproximativ 100 de persoane au fost ranite, printre acestea aflandu-se si un roman.

- Centenarul, spatiul virtual pentru copii si siguranta in situatii de urgenta, teme abordate de primarul Dragusin in conferinta de presa in Eveniment / In perspectiva evenimentelor care domina deja la nivel national, cel mai important fiind Centenarul Marii Uniri, Primaria Alexandria a initiat un…

- Renumele sau notorietatea unei companii nu reprezinta intotdeauna un garant al calitații serviciilor practicate de catre aceasta. Așa susține un roman din Londra care in urma cu un an a trait „un adevarat coșmar”, deși apelase la „o firma gigant” care se ocupa cu comercializarea biletelor la spectacole…

- Simona Halep s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o pe sportiva ceha Karolina Pliskova. In penultima act, Halep o va infrunta cu pe Angelique Kerber.

- Alpinistul roman Horia Colibasanu, timisoreanul care a reusit sa cucereasca varful Everest (8.848 metri), din Muntii Himalaya, anul trecut, in luna mai, este printre invitatii unui eveniment care se va desfasura la Oradea si care isi propune sa promoveze sporturile montane. Gala "Expeditia…

- Echipele Inter Milano si AS Roma, au terminat la egalitate, 1-1, in derby-ul etapei a 21-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputat duminica seara pe stadionul San Siro din Milano. Roma a deschis scorul prin atacantul italian Stephan El Shaarawy (min. 31), Inter reusind sa egaleze…

- Reghecampf a caștigat cu Al-Wahda Supercupa Emiratelor Arabe Unite! E primul trofeu al antrenorului roman la arabi. Laurențiu Reghecampf a spart ghinionul și a reușit primul sau trofeu ca antrenor in zona araba. Cel mai aproape a fost de Liga Campionilor Asiei, unde a ajuns pana in finala cu Al Hilal …

- Dupa ce a efectuat vizita medicala și a semnat contractul cu Sparta Praga, Nicușor Stanciu (24 de ani) urmeaza sa fie prezentat oficial. Cehii au la dispoziție cateva zile sa-l vada la antrenamente pe fotbalistul roman inainte sa-l arunce in lupta in amicalul programat joia viitoare cu Loko Vltavin…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile,…

- Site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF se întreaba miercuri daca Anderlecht alege momentul potrivit pentru a-l vinde pe fotbalistul român Nicolae Stanciu. RTBF aminteste ca Stanciu, acum la un pas sa semneze cu Sparta Praga, a devenit, la sfârsitul lui august 2016, cel mai scump transfer…

- Brexit este „cel mai important moment in istoria politica a Europei inceputului de secol 21“. O spune Marius Turda, un istoric roman ce preda la universitatile Oxford si Oxford Brookes. Acesta povesteste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, care este atmosfera in Anglia dupa iesirea britanicilor din…

- E doliu in lumea cinematografiei, dupa ce regizorul si scenaristul american Hugh Wilson a murit. Cineastrul care a realizat cunoscuta comedie „Academia de Poliție” s-a stins din viața la varsta de 74 de ani, a anunțat postul de televiziune CBS. Surse apropiate familiei regizorului susțin ca Hugh Wilson…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea predecesorului sau, comenteaza AFP."Plec cu fruntea sus", a declarat Mihai Tudose, 50 de ani,…

- Fundasul roman Alin Tosca este aproape sa se desparta de echipa de fotbal Betis Sevilla, la care joaca de la inceputul anului trecut, anunta presa spaniola. Tosca are doar cinci aparitii in actualul campionat, toate ca titular, in timp ce in stagiunea trecuta a evoluat de 17 ori pentru…

- Napoli a parasit Cupa Italiei in faza sferturilor, liderul din Serie A pierzand cu 2-1 partida disputata pe propriul teren cu Atalanta. La gazde, Vlad Chiriches a fost integralist. Golurile au fost marcate de Timothy Castagne ’50 si Alejandro „Papu” Gomez ’81, respectiv Dries Mertens ’84. Presa italiana…

- Cristi Ganea, fundasul de 25 de ani al Viitorului, e din ce in ce mai aproape un transfer in strainatate, fiind dorit de mai multe echipe.Athletic Bilbao este principala favorita in al transfera pe jucatorul de banda stanga, urmarindu l pe acesta inca din vara. Presa din Spania scrie ca bascii au concurenta…

- Imprumutat in aceata toamna de la Watford la Deportivo La Coruna, portarul Costel Pantilimon nu va mai ramane in Spania și din sezonul urmator. Goalkeeper-ul roman de 30 de ani nu a impresionat la Depor, iar spaniolii nu vor actova clauza de cumparare de la Watford. "Deportivo cauta sa cumpere un portar…

- Deși la inceputul anului era vazut ca om de baza la Deportivo La Coruna, Florin Andone a avut mai multe probleme și ar șanse mari sa plece in aceasta iarna. Presa din Spania scrie ca și conducerea clubul galician este dispusa sa renunțe la atacantul de 24 de ani și a luat decizia de a scadea din prețul…

- Internaționalul roman Nicolae Stanciu, la Beșiktaș? Mijlocașul lui Anderlecht ar putea ajunge al campioana Turciei, scrie jurnalul Milliyet. Un club care ar fi de acord cu un transfer imediat al fostului fotbalist al Stelei este Beșiktaș Istanbul, dupa cum anunța milliyet.com.tr, citat de digisport.ro.…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press.Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura…

- Timp de doua zile, HCM Rm.Valcea, HC Zalau, CSM Slatina si Lotul national de tineret s-au infruntat la cea de-a noua editie a Memorialului ”Constantin Tita”, competitie desfasurata in Sala Sporturilor Traian. Vineri, in meciul care a decis castigatoarea turneului, HC Zalau a invins cu 26-23…

- Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura cu uciderea unei studente franceze, in 2014. Un tribunal din Freiburg l-a condamnat pe roman, in varsta de 40 de ani, la inchisoare pe viata, fara posibilitatea eliberarii, potrivit DPA. Presa germana il identifica drept Catalin C.,…

- Este sfarsit de an si este luna bilantului. Anul 2017 se pregateste sa se incheie, cu bune si cu rele, a trecut... La bilant este si AJF Buzau care prezinta astazi realizarile dar si proiectele ce vor continua in 2018.

- Grupul chinez CEFC, care deține majoritatea acțiunilor la fostul Rompetrol, a facut o oferta de aproximativ 2 miliarde de dolari impreuna cu fondul Penta Investments pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania-mama a Pro TV. Presa a mai scris ca CEFC este interesata de preluare…

- Jurnalistii de specialitate germani sunt cunoscuti ca foarte exigenti cand vine vorba despre testarile de masini. De data asta, ce sa vezi, Dacia Duster este laudata de presa tarii care detine suprematia automobilistica mondiala. Dupa ce Dusterul a obtinut numai trei stele NCAP vizavi de securitatea…

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din 2018 din Brazilia. Presa titreaza ca fotbalistul vrea sa obțina un mandat de senator. Fostul atacant Ronaldinho va candida la alegerile legislative din Brazilia. Potrivit Football Italia , fotbalistul iși va anunța candidatura abia in…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a cerut inspectorilor sanitari sa faca un control la Spitalul Județean de Urgența din Targu-Jiu, urmare a informațiilor din presa conform carora la maternitatea din aceasta unitate se pun carpe in geamuri ca sa nu intre vantul, instrumentarul este ruginit iar mesele…

- In aceasta seara, luminițele festive montate in București nu vor fi aprinse, in semn de respect fața de ceea ce a insemnat Regele Mihai I pentru poporul roman. La ora 20.30 corpul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte va ajunge la Sala Tronului din Palatul Regal (Calea Victoriei,…

- Barcelona vrea ca in aceasta iarna sa aduca un jucator important, in ofensiva, care sa-i ajute pe Messi și Suarez. Presa din Spania anunța ca Pep Segura, managerul general al Barcelonei, a avut o intalnire cu Erkut Sogut, agentul lui Mesut Ozil, pentru a discuta transferul mijlocașului neamț pe Camp…

- Ce-mi amintesc de atunci este ca bauseram o tuica si ca discutam despre fotbal. Nimic in plus. Sunt prieten cu Oli, ma duc la ferma lui, cand vine in tara. Daca m-ar fi batut, mai vorbeam cu el vreodata? Iar Oli nu face chestii de-astea. A fost o chestie atunci, o discutie… Dar nu poti spune asa ceva.…

- Presa straina anunta ca Ion Tiriac a facut o investitie foarte mare, de 9 milioane de euro, cheltuiti pe achizitionarea unui teren de 1.500 de hectare, in zona Ciudad Real, Spania. Proprietatea a fost...

- Nicolae Stanciu a dezamagit în acest sezon la Anderlecht, motiv pentru care va fi cedat de gruparea belgiana. Presa araba a anuntat ca mijlocasul român e dorit în Arabia Saudita de Al-Hilal.