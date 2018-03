Stiri pe aceeasi tema

- O nava-cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti, relateaza agentia ANSA si site-ul MarineLink.com.

- O nava cargo la bordul careia se afla un marinar roman a luat foc in Marea Arabiei, in largul statului Oman, patru membri ai echipajului fiind dati disparuti, relateaza agentia ANSA si site-ul MarineLink.com. - continua -

- Fostul parlamentar UDMR si consilier prezidential, Peter-Eckstein Kovacs, critica apropierea UDMR de coalitia PSD-ALDE si tendinta celor doua forte de a impinge Romania spre zona iliberala, pozitie adoptata deja si promovata de tari precum Polonia si Ungaria.Citeste si: Lovitura DURA: Compania…

- Tragedia s-a petrecut in Oceanul Indian, la aproximativ 630 km de Insula Agatti, care apartine de India. Explozia a fost urmata de un incendiu violent, iar Garda de Coasta indiana a reusit sa salveze 23 din cele 27 de persoane aflate la bordul vasului. Nava Maersk Honam a fost abandonata in flacari,…

- Rafaela Nebreda: “Am sfatuit dezvoltatorii imobiliari sa se orienteze spre Cluj” Compania spaniola de consultanța și intermediere Imoteca și-a deschis un birou la Cluj și va direcționa dezvoltatorii din domeniul catre aceasta piața, considerata ca una cu mare potențial, a anunțat Rafaela Nebreda Vilallonga,…

- Operatorul aerian Wizz Air va aloca inca o aeronava bazei de la Cluj, care ajunge astfel la 7 aparate de zbor operaționale, compania anunțand și lansarea a doua noi curse cu zbor de pe aceasta, catre Viena (Austria) și Lyon (Franța). Prețurile pornesc de la 69 de lei pentru zborurile Cluj-Viena și de…

- Pentru mulți români, arta cinematografica ofera o modalitate captivanta de a descoperi lumi noi, îi inspira sa calatoreasca și sa viziteze locurile pe care le-au vazut pe ecrane. Și, potrivit analizei motorului de cautare momondo.ro, anumite destinații par sa ne încânte privirile,…

- La finele lunii februarie va avea loc inca o gala de Super Kombat, gala la care luptatorul Sebastian Cozminca spera sa faca o impresie buna. Pentru acest concurs, sportivul s-a dus tocmai pana in Thailanda pentru a se antrena. Deși majoritatea antrenamentelor se fac in sala, Sebastian a ales ca pentru…

- Uzina Ford de la Craiova a produs in 1 septembrie 2017 ultimul exemplar al monovolumului B-MAX, ca urmare a planurilor anuntate de companie, de inlocuire a sa cu SUV-ul EcoSport. Compania a anuntat ca va face investitii de circa 200 de milioane de euro, pentru ca liniile de productie sa fie transformate…

- Gratie politicilor economico-fiscale din ultimul an, Romania a urcat vertiginos in clasamentul celor mai bolnave economii, realizat de Bloomberg. Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, in crestere cu 16 pozitii in acest top. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia…

- Un autoturism in valoare de 40.000 de euro, cautat de autoritatile din Marea Britanie, a fost descoperit de politistii de frontiera pe platforma unui automarfar, condus de un cetatean roman, care intra in tara.

- "Președintele Klaus Iohannis a pierdut 10 procente in aceasta seara. A fost opusul conferinței de presa susținuta de doamna Kovesi seara trecuta. Jos palaria pentru jurnaliștii care au fost prezenți la Cotroceni. Directorul DCNews, Val Valcu mi-a dat astazi un exemplu pe care il preda la facultatea…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Federatia Patronala Petrol si Gaze (FPPG) dezaproba decizia Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) de stabilire a pretului de referinta la gaze naturale in functie de preturile de tranzactionare de pe hub-ul CEGH din Viena, care nu reflecta realitatile pietei din Romania, potrivit unui comunicat…

- Fostul lider ATP a primit o veste buna la inceputul saptamanii, obtinand reducerea suspendarilor cu care s-a ales dupa meciul Romania – Marea Britanie din Fed Cup. Imaginea sa ramane insa la fel de proasta la nivel international.

- Nici nu s-a intors bine din Thailanda, unde a fost cu iubita lui, ca a parasit din nou Romania. De data asta, prezentatorul de la "Romanii au talent" a ajuns in Statele Unite. Recent, Smiley a iesit intr-un club, unde s-a intalnit cu o blonda celebra, alaturi de care s-a pozat in ipostaze apropiate.

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 7 februarie, la sediul ministerului, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Paul Brummell. Agenda de discutii a inclus subiecte de actualitate legate de cooperarea bilaterala…

- Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana,…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Dupa cateva zile petrecute in India si doua saptamani in Maldive, Delia si sotul ei au plecat spre Thailanda pentru a-si continua vacanta exotica. Jurata X Factor profita de temperaturile de peste 25 de grade pentru a se bronza si relaxa departe de frigul si agitatia din Romania

- Compania britanica Vast Resources a incheiat un acord de finantare de 9,5 milioane de dolari cu Mercuria Energy Trading SA, una dintre cele mai mari companii integrate de energie si de comercializare a marfurilor la nivel global, investitia urmand sa fie alocata pentru construirea…

- Alți patru baieți intra in reality show-ul Ma insoara mama! Cove a strabatut mii de kilometri la inceputul acestui an pentru a-i cunoaște pe cei opt baieți dornici sa-și cunoasca jumatatea in emisiunea Ma insoara mama! Inscriși de mamele lor și mizand pe deciziile pe care acestea le vor lua pe parcursul…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Sambata, 13 ianuarie, in parcul Holyrood din Edinburgh (Marea Britanie), se va desfașura tradiționalul concurs internațional de cros Great XCountry, unde, in premiera, din echipa Europei fac parte nu mai puțin de trei alergatoare din Romania. Selecția a survenit in urma excelentului rezultat obținut…

- Ele sunt vedetele care au inceput anul 2018 pe taramuri indepartate, la soare, pe cele mai frumoase plaje din lume. Au ales sa iși ia un binemeritat concediu in prima luna din an pentru a calatori alaturi de familie sau de prieteni, așa ca acum se relaxeaza in costum de baie in niște locuri desprinse…

- Endava, companie IT cu o creștere rapida în Europa, America de Nord și America Latina, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu o prezența puternica în America Latina. Aceasta acțiune strategica va crea un jucator IT global, capabil sa ofere clienților…

- Fotografiile din vacante in diverse tari din Africa, America de Sud sau Asia, distribuite pe internet, ii atrag si ii determina pe din ce in ce mai multi romani sa cumpere sejururi in destinatii exotice, acesta anuntandu-se a fi unul dintre cele mai dinamice segmente de calatori in 2018, preconizeaza…

- Economia globala este asteptata sa creasca cu aproape 4% in 2018, exprimata la paritatea puterii de cumparare (PPP), adaugand 5.000 miliarde de dolari peste valoarea curenta, o trendinta similara urmand a avea si economia Romaniei, estimeaza PwC. Principalele motoare de crestere ale economiei…

- Principalele motoare de creștere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, țarile emergente din Asia și Zona Euro - vor contribui cu aproape 70% la creșterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu…

- Lamborghini Huracan, acoperit cu cristale Swarovski, a starnit atenția pasionaților de mașini din lumea intreaga prin apariția excentrica. Autoturismul costa peste 200.000 de euro și e condus de o tanara din Republica Moldova care locuiește in Londra. Model și fashion designer, Daria Radionova deține…

- Bata Sky Imobiliare, companie in insolventa detinuta de Nelu Iordache, fostul proprietar al Blue Air, ar putea reintra in posesia activelor companiei aeriene dupa ce Tribunalul Ialomita a decis sa anuleze contractul de transfer al activelor Blue Air, la circa patru ani dupa ce tranzactia a fost…

- Johan Meyer va deveni de la 1 aprilie singurul manager al Fondului Proprietatea, a anunțat sucursala din Romania a Franklin Templeton, administratorul acestuia. Meyer a impartit responsabilitatile manageriale cu Greg Konieczny, in calitate de co-manager de portofoliu, incepand cu 1 noiembrie 2016. Anterior,…

- SUA blocheaza vanzarea MoneyGram catre Ant Financial, subsidiara financiara a gigantului Alibaba, cel mai mare retailer online din China, pe considerente de securitate naționala, scrie Reuters . Grupul chinez voia sa cumpere compania de transfer de bani pentru 1,2 miliarde de dolari. Dar Comitetul pentru…

- Andreea este președintele unei asociații de tineret, iar fratele sau Catalin este inginer topograf, dar o ajuta și pe sora sa in activitatea ONG-ului pe care il aceasta il coordoneaza atat in Romania, cat și in Kenya.

- Roxana Ciuhulescu și-a luat iubitul și au plecat peste hotare, acolo unde e cald și bine. Cei doi au petrecut Craciunul in Thailanda și nu au ezitat sa se pozele impreuna, aratandu-le tuturor ca se iubesc.

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Noua barbați din Romania care se ocupau cu traficul de persoane in Marea Britanie, pe care le obligau sa se prostitueze, au fost condamnați la pedepse cuprinse intre 9 luni cu suspendare și 5 ani și 4 luni de detenție – „un caz extrem de sinistru”, așa cum a fost catalogat de presa britanica.

- Dinamovistul Jaime Penedo viseaza la Cupa Mondiala 2018: ”Aceasta va fi ultima mea competiție”. Portarul echipei Dinamo Bucuresti si al selectionatei statului Panama, Jaime Penedo, a declarat, joi, pentru presa din tara sa, ca cea mai mare dorinta a sa este sa participe la Cupa Mondiala 2018, inainte…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- Italia este destinatia catre care se indreapta cei mai multi romani in perioada 21 decembrie 2017 - 7 ianuarie 2018 si unde raman pentru aproximativ cinci zile, reiese dintr-un studiu momondo.ro, remis presei. Potrivit studiului, un interes crescut al românilor se îndreaptă anul acesta…

- Romania a devenit, in ultimii doi ani, tara care furnizeaza cei mai multi imigranti pe termen lung in Marea Britanie, arata date noi publicate de Oficiul National de Statistica (ONS) de la Londra, potrivit economica.net. Astfel, potrivit datelor oficiale, 153.000 ...

- Romania nu a primit nicio notificare oficiala despre laptele infestat cu salmonella Romania nu a primit nicio notificare oficiala cu privire la retragerea unor loturi de lapte praf produse de compania franceza Lactalis, dupa descoperirea bacteriei salmonella, iar daca era o problema sistemul rapid de…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie.

- Trei curse ale companiei aeriene Blue Air – care ar fi trebuit sa decoleze, astazi, de la Londra spre Bucuresti, Iasi si Bacau – au fost anulate din cauza conditiilor meteo nefavorabile, care au dus la inchiderea aeroportului Luton de langa Londra. Compania nu stie exact cand va fi redeschis aeroportul…

- Edy Talent s-a iubit cu Beyonce de Romania, desparțirea lor fiind una cu scandal. De altfel, de-a lungul timpului, cantarețul cu pricina a avut parte de o lunga serie de dezamagiri amoroase. Dar, de curand, s-a indragostit lulea și, pare-se, in sfarșit, a dat și el lovitura.