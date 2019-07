O navă cargo iraniană s-a scufundat în Marea Caspică O nava cargo iraniana s-a scufundat vineri în Marea Caspica, în apropierea portului Lankaran din Azerbaidjan, a informat agenția iraniana de știri IRNA, citata de CNN, conform Mediafax. Administrația Maritima din Azerbaidjan a anunțat ca a recepționat un semnal SOS de la echipajul aflat la bord, dupa ce nava a fost implicata într-un accident. Autoritațile azere au trimis doua elicoptere și membri ai Pazei de Coasta pentru salvarea membrilor echipajului. Toți cei noua membri, șapte iranieni și doi indieni, au fost salvați. Nava se deplasa din portul iranian Anzali… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

