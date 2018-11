Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 29 de oameni au murit in Italia, dintre care 12 doar in Sicilia, din cauza furtunilor din ultimele zile. Guvernul de la Roma a anuntat ca va decreta saptamana aceasta stare de urgenta in toate zonele calamitate, ca sa poata trimite rapid fonduri si ajutoare.

- Cel putin sapte credinciosi crestini copti au fost ucisi vineri in Egipt cand barbati inarmati au deschis focul asupra autocarului in care ei se aflau in apropierea unei manastiri copte din regiunea...

- Cel puțin opt oameni au murit, dupa ce un atacator armat a deschis focul intr-o sinagoga din Pittsburgh, Statele Unite. Teroristul a dat buzna peste enoriașii stranși la slujba, lasand in urma sa mai multe victime și oameni raniți.

- Daca tendinta actuala va continua, pana la 14 milioane de oameni ar putea fi in situatia de "pre-foamete" in Yemen, a subliniat intr-o nota recenta adjunctul secretarului general al ONU pentru probleme umanitare, Mark Lowcock, relateaza AFP. "Situatia umanitara din Yemen este cea mai grava din lume.…

- Val de anchete la unul dintre cele mai mari spitale private din Capitala, dupa moartea suspecta a unui copil de un an si 10 luni. Procurorii, politistii si Directia de Sanatate Publica verifica daca medicii de acolo au respectat protocoalele medicale.

- 20 de oameni si-au pierdut viata in cel mai grav accident rutier produs in Statele Unite in ultimii 13 ani. O limuzina care transporta patru surori, pe sotii lor si alte rude a ignorat indicatoarele rutiere si a lovit violent o masina de teren stationata, fara pasageri. Soferul si toti cei 17 pasageri…

- Clipe de groaza intr-o localitate aflata nu departe de Lugoj. Trei echipaje de prim ajutor si un echipaj de descarcerare au fost solicitate sa intervina, marti seara, in localitatea Jupani, comuna Traian Vuia. Acolo, trei barbati care curatau o fantana si-au gasit sfarsitul, cel mai probabil, sufocati.…