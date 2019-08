O navă a unui ONG german salvează încă o sută de migranţi pe Mediterana Potrivit acestei organizatii neguvernamentale, migrantii calatoreau in conditii precare pe acea barca si se aflau in situatie de dificultate. De asemenea, ONG-ul afirma ca garda de coasta libiana a amenintat echipajul navei sale, ''Eleonora'', si s-a apropiat la o distanta de 50 de metri de aceasta, ceea ce a provocat nervozitate in randul migrantilor, care s-au temut sa nu fie returnati in Libia.



