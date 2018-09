Stiri pe aceeasi tema

- ​O nava ce opereaza sub pavilion elvetian a fost atacata in largul apelor nigeriene, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Berna, presa informand ca 12 membri ai echipajului au fost rapiti, transmite AFP, citata de Agerpres.

- La o luna dupa ce Comisia Europeana a dat in judecata Romania intr-o procedura de infringement, Guvernul Dancila se ruga de CE pentru o pasuire pana in octombrie 2018 a adoptarii Legii pentru prevenirea spalarii banilor. Agentul Guvernului roman in justiția europeana, Radu Canțar, adus recent la Ministerul…

- PSD și ALDE incep marele joc al negocierilor, iar oamenii lui Dragnea au pus ochii pe Ministerul de Externe, condus in prezent de Teodor Meleșcanu, de la ALDE. Cei de la PSD iși doresc acest portofoliu, iar daca nu se va putea aplica o strategie mai veche: golesc de conținut ministerul plin și transfera…

- In contextul in care unele autoritați din Germania au reacționat la numarul mare al strainilor care primesc ajutoare sociale de la statul german, MAE reaminteste ca libertatea fundamentala de circulatie in cadrul UE se bazeaza pe principiul nediscriminarii intre cetatenii europeni, inclusiv pe accesul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Klaus Iohannis i-a cerut de șapte ori demisia premierului. Doamnei Dancila i-au rezistat nervii. Tot de șapte ori. Dupa care președintele a stat cu mana intinsa la Guvern. Din mai multe motive. Iar marți, doamna Dancila a prezentat un bilanț. Al Executivului.…

- Autor: Octavian ANDRONIC Cinci ani o luna și 24 de zile a durat mandatul Codruței Kovesi in fruntea parchetului Anticorupție. Mult mai puțin i-a trebuit președintelui ca sa ii puna capat: doar 33 de zile, in care a citit și a rascitit motivarea Curții Constituționale pana cand a ințeles ca n-are incotro…