- Procurorii DIICOT Prahova au prins patru clujeni care se indreptau spre Constanța cu 10 kilograme de cannabis in bagaje. Drogurile urmau a fi vandute consumatorilor la festivalul Neversea. Cei patru tineri, care veneau din Cluj, se indreptau spre litoral atunci cand au fost interceptați de procurori,…

- Cel mai mare festival pe plaja din Europa, NEVERSEA, va incepe la Constanta joi, 4 iulie. Pana duminica, 7 iulie, plaja Modern va oferi patru zile de muzica, distractii, concursuri, premii, relaxare. „Aproape nimeni nu va pleca cu mana goala de la NEVERSEA, toti vor primi cate un premiu“, a promis Bogdan…

- Organizatorii UNTOLD si NEVERSEA anunta ca, sambata, 29 iunie si duminica, 30 iunie, caravana mobila de donare de sange, BLOOD NETWORK se va afla in Constanta, in Piata Ovidiu, intre orele 08.00 14.00. Va reamintim ca cine doneaza sange la caravana mobila primeste un bilet gratuit la festivalul UNTOLD…

- Caravana se afla la Oradea, in Piața Unirii, timp de doua zile, pe 1 și 2 iunie. 75 de persoane au donat sange in prima zi a caravanei, doritorii fiind așteptați și duminica, 2 iunie. Toți cei care doneaza sange la centrele de transfuzii din intreaga țara și intra in rețeaua…