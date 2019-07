O multime de probleme descoperite de politisti la bancomatele din tara Un ampla operatiune de verificare desfasurata de politisti la bancomatele din tara a scos la iveala mai multe nereguli, atragand dupa sine sanctionarea bancilor.



Astfel, in urma operatiunii care s-a desfasurat pe parcursul a doua luni si a vizat peste 5.300 de bancomate din tara s-a constatat ca: 40 la suta dintre automatele verificate nu au avut efectuata analiza de risc la securitatea fizica; 35 de aparate aveau defectiuni la sistemele de alarma; 15 bancomate din sate aveau timpi de reactie care depaseau cu mult limita prevazuta de lege, relateaza Digi 24.



