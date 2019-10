Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva nu e numai prilej de rugaciune, ci și de…cumparaturi. Cei peste o suta de mii de pelerini care au venit la Iași au trecut și pe la tarabele din apropierea Catedralei Mitropolitane. Au cumparat obiecte de artizanat, marochinarie și blanuri.

- Pentru acest eveniment, intitulat "masa pelerinilor", reprezentantii municipalitatii, cei ai societatilor aflate in subordine, dar si alte institutii sau intreprinzatori au pregatit peste 60.000 de sarmale invelite in varza sau foi de vita de vie, si au oferit cateva sute de kilograme de paine si…

- Pelerinajul de la Iasi, ziua a treia Foto: Icoana a Sfintei Parascheva. La Iași este cea de a treia zi a pelerinajului la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, iar rândul celor care au venit sa se roage se întinde pe mai bine de 3 km. Se așteapta peste 20 de ore la coada,…

- Ziarul Unirea Momente dramatice la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva: Zeci de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale Momente dramatice la pelerinajul de la moaștele Sfintei Parascheva: Zeci de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale Peste 50 de pelerini au avut nevoie de ingrijiri…

- La Iasi, astazi, in cadrul programului religios al hramului Sfintei Parascheva va avea loc diseara, Pelerinajul „Calea Sfintilor” – procesiune cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Luni, ziua de praznuire a Sfintei Parascheva, slujba religioasa va fi oficiata pe un podium amplasat in dreptul altarului…

- La Iasi continua astazi programul religios al hramului Sfintei Parascheva Foto: Icoana a Sfintei Parascheva. La Iasi, continua astazi, programului religios al hramului Sfintei Parascheva. În cursul serii va avea loc, Pelerinajul „Calea Sfintilor”, Procesiune…

- Peste 20.000 de pelerini s-au inchinat ieri, conform estimarilor realizate de „Ziarul de Iasi", la racla cu moastele Sfintei Parascheva asezata in baldachinul ornat cu flori, ieri fiind prima zi a pelerinajului cu ocazia praznuirii Sfintei din data de 14 octombrie. Unii pelerini s-au asezat la coada…

- Pelerinajul la moastele Sfintei Parascheva a inceput cu un numar foarte mare de credinciosi asteptand in aceasta dimineata, la ora 06.00, momentul in care racla sfintei a fost purtata in jurul Catedralei Mitropolitane in procesiune si apoi asezata in baldachinul ornat cu flori. Peste 15.000 de persoane,…