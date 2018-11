O mostenire aproape pierduta. Pamantul romanesc E timpul trecerii de la doua la trei cifre in istoria moderna a acestui pamant pe care noi il numim Romania. Gresit ar fi sa marsam la aceste abordari superficiale. Pietrele de hotar sunt rezultatul unor conjucturi politice si economice. Despre care, din nefericire, noi si copiii nostri am invatat din cartile scrise de exponentii […] O mostenire aproape pierduta. Pamantul romanesc is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

