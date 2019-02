Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 29 de ani si-a omorat concubinul in varsta de 31 de ani, cu un cutit de bucatarie. Incidentul a avut loc, aseara, in localitatea Niscani, Calarasi.Potrivit oamenilor legii, ambii soti erau in stare de ebrietate si s-au luat la cearta.

- O copila de 6 ani a murit, marți seara, în drum spre spital, dupa ce a fost lovita la sanius de o masina. Accidentul a avut loc pe traseul R-1, Chisinau – Ungheni, la iesire din satul Sipoteni, Calarasi, Republica Moldova.

- ARAD. In perioada ianuarie-noiembrie 2018, politistii de frontiera au descoperit 239 de autovehicule, dintre care 196 de autoturisme, 27 de microbuze, 4 motociclete, 8 automarfare și 4 remorci, care figurau ca fiind cautate de autoritati sau declarate furate in strainatate. Comparativ cu…

- Deoarece in aceaste zile multi cetateni romani vor merge sa-si petreaca Revelionul in afara granitelor, se preconizeaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport in special la frontiera cu Bulgaria, dar si la cea cu Ungaria, fapt pentru care Politia de Frontiera Romana recomanda folosirea…

- Este ancheta la Iasi dupa ce un barbat a sunat la Politie si a spus ca atunci cand s-a trezit, a gasit, langa el, in pat, tanarul cu care a consumat bauturi alcoolice, acesta fiind mort, informeaza Mediafax. Surse judiciare ...

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineața, atenționari cod galben de ceața pentru 18 județe din țara, vizibilitatea fiind redusa, pe alocuri, sub 50 de metri, scrie Mediafax. ANM a emis cod galben de ceața pentru județele Ialomița, Braila, Buzau, Calarași, Arad, Timiș,…

- O femeie de 81 de ani, din localitatea Gusoeni, judetul Valcea, a fost gasita moarta in casa, cu rani pe tot corpul, politistii stabilind ca a fost ucisa de fiul sau, care, joi dimineata, a fost retinut.

- Potrivit unui material aparut pe www.turnulsfatului.ro, doar Bucureștiul și alte noua județe din țara depașesc pragul de 50% – independența financiara, fața de banii care sunt transmiși de la centru prin alocari bugetare. Acestea sunt Ilfov, cu o pondere a veniturilor proprii in veniturile totale de…