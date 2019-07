Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii din Israel au declarat joi ca au descoperit ruinele unei moschei cu o vechime de 1.200 de ani - unul dintre cele mai vechi astfel de edificii din lume, informeaza Xinhua, preluata de Agerpres. Ruinele au fost descoperite intamplator in timpul pregatirilor pentru construirea unui nou cartier…

- Ministrul apararii nationale, Gabriel Les, a aprobat ca o aeronava de tip C 27J Spartan apartinand Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni de evacuare medicala, sa efectueze luni, 1 iulie, incepand cu ora 6.30, o misiune umanitara de urgenta pe ruta Bucuresti ndash; Timisoara ndash; Rimini,…

- Urmand a fi promovata in curand General-Maior, Jennie Carignan comanda in prezent Divizia a 2-a canadiana si Joint Task Force East (JTFE) cu sediul in Quebec. In trecut, ea a activat in Bosnia-Hertegovina, pe platoul Golan (anexat de Israel) si in Afganistan.Carignan urmeaza sa inlocuiasca…

- Departamentul de Justitie din SUA a cerut oficial Marii Britanii sa il extradeze pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, relateaza Reuters potrivit news.ro„Assange a fost arestat in legatura cu o cerere de extradare provizorie din partea Statelor Unite ale Americii. El este acuzat de infractiuni…

- Armata germana a anuntat, miercuri, suspendarea operatiunilor de formare militara in Irak, din cauza riscurilor asociate crizei dintre Statele Unite si Iran, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax "Armata germana a suspendat misiunea de formare", a declarat Jens Flosdorff,…

- Raed Arafat va avea, joi, la sediul Ministerului de Interne, o discuție cu reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența și ai Administrației Naționale de Meteorologie despre sistemul Ro-Alert, dupa criticile potrivit carora tornada de la Calarași nu a fost anunțata prin aplicație.Audieri…

- Nobilul a fost maestrul regal al sigiliilor pentru vechii regi din Egiptul de Sus si Egiptul de Jos, a declarat Mostafa Waziri, secretar general in cadrul Consiliului Suprem al Antichitatilor. Lucrarile de renovare ale mormantului au inceput la scurt timp dupa descoperire, in 2018, si au adus la lumina…