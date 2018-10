O misiune a FMI va veni in Romania in noiembrie: Va fi analizata evolutia economica si bugetul pe 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Spania, Franta, Germania, Portugalia, Polonia, Bulgaria si Romania au fost anul trecut principalii producatori de dovleac si tartacuta din Uniunea Europeana, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), cu ocazia celebrarii sarbatorii de Halloween. In 2017,…

- ​O misiune a FMI condusa de Jaewoo Lee va avea loc la București, in perioada 6-12 noiembrie, reiese dintr-o declarație a lui Alejandro Hajdenberg, reprezentant rezident al instituției internaționale pentru Romania și Bulgaria, potrivit unui comunicat de presa. El a confirmat, practic, declarația facuta…

- Romania si India vor colabora in domeniul turismului, iar eventuale parteneriate romano-indiene pot viza dezvoltarea diferitelor forme de turism, cum ar fi cel de sanatate, cultural sau de business, potrivit unui memorandum semnat, miercuri, de catre ministrul roman de resort, Bogdan Trif, si ambasadorul…

- Pilotii si insotitorii de bord ai Ryanair din Germania au fost in greva miercuri, nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare, si au amenintat cu declansarea unor noi miscari de protest. Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a afirmat ca va fi nevoie de timp pana la finalizarea…

- Fondul Monetar International ia in considerare modificarea prognozei de crestere economica pentru Romania din acesta an de la 5,1% la 4-4,5%, a declarat, joi, Alejandro Hajdenberg, reprezentantul permanent al FMI in Romania, la conferinta "2018 Investor Days 2018", organizata de Fondul Proprietatea.…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, vineri, ca incepand cu data de 1 noiembrie 2018 toti pasagerii vor trebui sa plateasca intre sase si zece euro pentru a putea lua la bordul avionului un bagaj de mana cu greutatea de pana la 10 kg. Conform cu noile reguli, pasagerii vor putea lua…

- Polonia si-a propus sa devina un hub energetic in Europa Centrala si de Est, a declarat marti presedintele polonez Andrzej Duda, cu ocazia unei vizite de stat in Australia si Noua Zeelanda, informeaza PAP. Andrzej Duda a subliniat ca Polonia lucreaza in prezent la diversificarea surselor de…

- Presedintele Camerei Deputatilor si seful PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, duminica seara, ca sedinta de Guvern cu reprezentantii Guvernului din Israel va avea loc in octombrie sau noiembrie, insa nu s-a anulat. "Se va tine, octombrie sau noiembrie. Acum nu sunt sigur exact 8 octombrie sau 8…