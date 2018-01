Stiri pe aceeasi tema

- Un portavion american ar putea efectua o vizita in portul Danang, in luna martie, urmand sa fie prima actiune de acest fel dupa razboiul din Vietnam, au anuntat autoritatile militare din cele doua tari, potrivit site-ului agentiei The Associated Press, citat de mediafax.

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca operatiunile militare aeriene si terestre ale Turciei din nordul Siriei intrerup eforturile internationale duse impotriva retelelor teroriste Stat Islamic si al-Qaida, relateaza The Associated Press.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a plecat duminica intr-un turneu de o saptamana in Asia care include Indonezia si Vietnamul, doua tari cu care Washingtonul doreste sa aprofundeze cooperarea sa militara intr-un context international "competitiv" in fata ascensiunii Chinei, relateaza AFP.…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- CHISINAU, 8 ian — Sputnik. Ian Bremmer, fondatorul organizației Eurasia Group, specializata pe consultanța în materie de politica internaționala, descrie, într-un articol publicat în Times, 10 riscuri majore cu care se va confrunta lumea în anul 2018.…

- Decizia a fost luata la o zi dupa declarațiile dure facute de președintele Donald Trump. La o zi dupa ce președintele Donald Trump a criticat aspru pe Twitter Pakistanul pe motiv ca Islamabadul „minte” in privința teroriștilor, Pakistanul anunța ca renunța la dolarul american in schimburile comerciale…

- “Star Wars: The Last Jedi”, al optulea lungmetraj din franciza “Razboiul stelelor”, se mentine pe primul loc in box office-ul nord-american și la inceputul lui 2018. ”Star Wars: The Last Jedi” a depasit pragul de un miliard de dolari incasari in cinematografele din lumea intreaga, de la lansare. In…

- Secretarul american al Apararii, James Mattis, a afirmat vineri ca nu crede ca rachetele intercontinentale dezvoltate de Coreea de Nord au potențialul de a lovi ținte pe de teritoriul Statelor Unite.

- Fostul ministru american al apararii Robert Gates a afirmat marti ca s-ar putea ca in 2018 sa aiba loc ”un razboi total” intre Israel si militia siita libaneza Hezbollah, sustinuta de Iran, relateaza agentia Xinhua. Gates a facut declaratia respectiva in Dubai, in cadrul summitului anual al Forumului…

- China a decis sa investeasca in centre de refugiați la granița cu inamicul SUA, Coreea de Nord, semn care arata clar intențiile pe care le au puterile lumii. Razboiul din Siria a avut ca efect migrari masive, iar milioane de oameni au fugit spre țarile europene.

- Razboiul pe care il poarta Donald Trump cu CNN dupa ce reprezentanții postul TV s-au vazuți nevoiți sa corecteze un raport exclusiv in care era implicata administrația sa, dupa ce documente oficiale despre acest scandal au fost divilgate de WikiLeaks.

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. "Nu va avea loc nicio intalnire cu vicepresedintele…

- Doua bombardiere americane B-1B au fost lansate marti deasupra Coreei de Sud, in cadrul unor exercitii militare, iar Coreea de Nord averizeaza ca exercitiile si amenintarile SUA au facut ca razboiul sa devina imposibil de evitat, potrivit Reuters .

- Producatorul auto american Ford Motor ar urma sa semneze un acord cu Alibaba Group Holding Ltd care va permite producatorului auto american sa testeze vanzarea masinilor catre consumatorii din China prin...

- Fostul presedinte american Barack Obama s-a intlnit la Beijing cu presedintele chinez Xi Jinping si si-a exprimat speranta ca relatiile dintre cele doua tari sa se imbunatateasca, a anuntat joi televiziunea chineza, in contextul in care tensiunile cresc cu privire la Coreea de Nord, relateaza AFP.…

- Apple cere in instanța interzicerea procesoarelor Qualcomm, care sunt prezente pe majoritatea smartphone-urilor Android, inclusiv de pe modele realizate de catre Samsung, LG Electronics, HTC sau Google. Gigantul american susține ca acestea ii incalca brevetele sale de invenție și a deschis un litigiu…

- Consiliul Concurentei a anuntat miercuri ca a autorizat tranzactia prin care Smithfield Romania, parte a grupului american Smithfield Foods, preia producatorii romani de carne Elit si Vericom 2001. ”Autoritatea de concurenţă a evaluat această concentrare economică din punct…

- Ambasadorul american in Romania, Hans Klemm, a comparat azi, intr-o conferința de presa la Drobeta Turnu Severin, situația actuala din Romania cu cea din SUA, de dupa razboiul civil din 1865.

- Liviu Dragnea a contestat la Inalta Curte de Casatie si Justitie sechestrul instituit pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum. Maria Vasii, avocata liderului PSD, invoca faptul ca nicio institutie nu s-a constituit parte civila in acest dosar si, prin urmare, necerand nimeni recuperarea vreunui…

- Bitdefender, compania romaneasca de tehnologie cu cea mai puternica expansiune internationala, a transferat din China la o fabrica din Satu Mare productia celei de-a doua generatii a Bitdefender BOX, un dispozitiv care odata integrat in reteaua de comunicatii dintr-o gospodarie ofera protectie impotriva…

- Ionut Chirila, antrenor cu state vechi in "Stefan cel Mare", este de parere ca Dinamo nu este inspirata in momentul in care isi numeste antrenorii si sustine ca, la lotul de care dispun "cainii", ar fi putut castiga titlul de campioana. Tehnicianul da vina pe neputinta celor din club. …

- Producatorul de tehnologie Bitdefender a transferat din China la o fabrica din Satu Mare productia celei de-a doua generatii a dispozitivului de securitate Bitdefender BOX, a anuntat Florin Talpes, CEO al companiei, citat de Ziarul Financiar. Bitdefender BOX este un dispozitiv care odata integrat in…

- Euro 4.6497 -0.0054 -0.12 % Dolar american 3.9565 -0.0085 -0.21 % Francul elvetian 3,9987 Marti, 21 noiembrie, euro a urcat maximul istoric de 4.65. Euro a mai avut maxime istorice in cursul…

- Discutiile dintre presedintele PSD si parlamentari sunt legate cel mai probabil de pachetul de legi in Justitie, in conditiile in care cei trei alesi sunt membri ai comisiei speciale ce dezbate aceste legi. Parlamentarii PNL au decis, miercuri, sa paraseasca sala de sedinta a Comisiei speciale…

- Un moment foarte trist insa, s-a petrecut la pauza meciului. Potrivit Marca, Eduardo Berizzo (48 de ani) s-a folosit de cele 15 minute dintre reprize pentru a le da fotbalistilor sai o veste grea: sufera de cancer la prostata. Conform jurnalistilor spanioli, unii dintre jucatori stiau…

- Modelul american Gigi Hadid și-a anulat vineri participarea la marele show anual organizat de Victoria's Secret, dupa controversa creata in China, in urma difuzarii unui videoclip in care tanara poate fi vazuta ținand in mana o prajitura in forma feței lui Buddha, apoi zambind și ingustandu-și ochii…

- Vietnamul și China s-au angajat luni 'sa nu complice conflictul' in Marea Chinei de Sud, intr-un rar semn de bunavoința manifestat la finalul unei vizite a președintelui chinez Xi Jinping la Hanoi, informeaza AFP. Potrivit unei declarații comune date publicitații la finalul vizitei,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al națiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters. Casa Alba a anunțat ca Trump va prezenta o viziune americana…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Presedintele american Donald Trump a inceput sambata seria de 11 zile de vizite oficiale in Japonia, Coreea de Sud, China, Vietnam si Filipine, fiind cel mai lung turneu in Asia efectuat de catre un presedinte american in ultimii 25 de ani.

- Președintele american Donald Trump a aprobat publicarea a 2.800 de documente secrete privind asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy, în anul 1963, însa a amânat declasificarea unor documente "sensibile", la cererea serviciilor secrete, informeaza agentia The Associated…