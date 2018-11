Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care trebuia sa se marite cu alesul inimii ei a aflat, cu o seara inaintea nunții ca partenerul sau o inșela. Ea nu a reacționat imediat, dar a decis sa se razbune pe el in fața tuturor. Cu o zi inainte de nunta, Casey a primit un mesaj de la un numar necunoscut. „Eu nu m-aș casatori cu el.…

- Cucerite de legenda contelui Dracula, doua tinere din Statele Unite au decis sa se casatoreasca in Pasul Tihuța. Alaturi de ele au fost peste 120 de straini care au sarbatorit miercuri seara Halloween-ul, in județul Bistrița. Turiștii din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Italia sau Australia s-au…

- Femeia și iubitul ei au avut parte de o nunta de vis, dar fericirea lor a fost spulberata intr-o clipa de o veste cumplita. La doua zile de la eveniment, ea a aflat ca sufera de cancer. Mireasa, care este asistenta pe ambulanța, a aflat la numai 48 de ore de cand a spus „DA” in fața ofițerului starii…

- Bianca Rus a facut nunta, weekendul acesta, dupa ce – in luna mai – se cununase civil cu Antonio, alesul inimii ei. Petrecerea a avut la Sat-Mare, iar vedeta a posta pe Facebook o fotografie in care apare imbracata in rochie de mireasa. Din cate se poate observa in respectiva fotografie postata pe…

- Valentina Pelinel, actuala doamna Borcea, și-a vazut ieri visul cu ochii și a imbracat rochia de mireasa. Ceremonia religioasa a avut loc la Budapesta, in Ungaria, iar petrecerea la unul dintre cele mai scumpe restaurante de acolo, ales pe spranceana, la recomandarea nașilor, Marius Vizer și Irina Nicolae,…

- Directorul fabricii de cauciuc Artego SA, Viorel David, a fost socru mic in acest weekend! Fiica acestuia, Alexandra, in varsta de 27 de ani, s-a casatorit religios cu alesul inimii sale Pavel Alin Constantin, patronul unei bijuterii din oraș. Ceremonia casatoriei religioase a avut loc la Biserica „Sfinții…

- Rochia purtata de Alina Blinder la nunta cu principele Nicolae a fost creata in Romania, de Casa de Moda Parlor. Chiar reprezentații casei de moda au publicat pe pagina personala de Facebook imagini de prezentare cu rochia.Citește și: EXCLUSIV - Lista nominala a semnatarilor scrisorii impotriva…

- Facebook spune ca o eroare in sistemele sale automatizate a fost responsabila pentru postarile care au disparut joi, o parte dintre acestea fiind, in mod eronat, marcate ca fiind spam. Compania spune ca va rezolva problema. Mulți romani s-au plans joi ca postarile lor au disparut, dar la fel s-a intamplat…