O mini-turbină capabilă să alimenteze un oraș cu energie electrică ar putea fi în curând disponibilă Inginerii General Electric Global Research lucreaza la o turbina de dimensiuni reduse, care poate fi așezata pe un birou, capabila insa sa genereze suficienta energie electrica pentru alimentarea a cca. 10.000 de locuințe. Creația, sustenabila pe termen lung, funcționeaza dupa modelul clasic al turbinelor cu aburi, insa utilizeaza dioxid de carbon pentru a genera energie electrica. Potrivit celor de la GE, turbina va cantari ușor sub 70 kg (68 kg, mai exact), o diferența enorma spre deosebire de turbinele clasice care au cateva tone. Mai mult decat atat, turbina ar putea produce… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

