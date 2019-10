Stiri pe aceeasi tema

- Omul petrece aproape o treime din viata dormind. Pentru imbunatatirea calitatii somnului, o persoana trebuie sa cunoasca cu exactitate calitatea somnului sau. Mersul oamenilor releva informatii specifice despre propria persoana, precum starea de sanatate psihica si fizica. In urma unor…

- Aurora polara este un fenomen optic ce consta intr-o stralucire intensa observata pe cerul nocturn in regiunile din proximitatea zonelor polare. Particulele de mare energie generate de Soare, protoni si electroni, sunt capturati de campul magnetic al Pamantului si sunt directionati catre polii magnetici.…

- Potrivit cercetatorului Costel Vanatoru, membru corespondent al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, peste 60 la suta sunt soiuri de tomate romanesti. 'Au fost colectate seminte de la gradinari din Dambovita, Olt, Cluj si din alte zone ale tarii si au fost reabilitate peste 1.500 de soiuri…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o intrevedere cu președintele Academiei de Științe a Moldovei, Ion Tighineanu, in cadrul careia au discutat asupra mai multor probleme cu care se confrunta mediul academic din țara noastra.

- Perseidele sunt o ploaie de meteori, un eveniment ceresc in care mai mulți meteori sunt observați pe cerul nopții, radiind dintr-un punct fix. In 2019, Perseidele se pot observa in noaptea de 12 spre 13 august, incepand cu ora 22:00, dar și in noaptea de 13 spre 14 august. Ce trebuie sa știi despre…

- In imaginile surprinse cu un aparat foto, obiectul respectiv, de forma unei sfere luminoase, pare ca se deplasa cu viteza destul de mare, scrie stiridebuzau.ro. Imaginile au fost filmate la marginea orașului Buzau, inaintea producerii eclipsei parțiale de luna. Citeste si Un OZN, identificat…

- In noaptea de marti spre miercuri se va produce o eclipsa partiala de Luna, vizibila in totalitate din tara noastra, daca cerul este senin sau printre nori. Eclipsa incepe la ora 21.44 cand Luna se afla aproape de orizontul de sud-est. Schimbari pe discul selenar se vor putea vedea atunci cand Luna…

- O eclipsa partiala de Luna, vizibila din tara noastra daca cerul este senin sau printre nori, va avea loc in noaptea de marti spre miercuri. Eclipsa va incepe la ora 21:44, cand Luna se va afla aproape de orizontul de sud-est. Schimbari pe discul selenar se vor putea vedea atunci cand Luna…