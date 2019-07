Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in statul Rajasthan din India, unde 14 oameni au murit dupa ce un cort uriaș s-a prabușit peste ei in timpul unei ceremonii religioase. La scurt timp, la fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri și ambulanțe, care au transportat la spital peste 50 de raniți.

- Tragedie in Cambodgia. Cel putin 17 oameni au murit, iar alti 23 au fost raniti dupa ce o cladire aflata in constructie s-a prabusit. Mai multi muncitori sunt dati disparuti. Autoritatile asiatice sunt ingrijorati ca ar fi putut sa ramana blocati sub muntele de moloz.

- O persoana a murit și doua sunt ranite, una fiind in stare critica, in urma unui accident care a avut loc sambata, pe DN 7 – Valea Oltului, in zona localitații valcene Caineni, conform Mediafax.Potrivit ISU Valcea, in urma impactului dintre un camion și o mașina, șoferul autoturismului a murit,…

- Patru persoane au murit, iar alte trei au fost ranite, dupa ce o macara de constructii s-a prabusit, in centrul Seattle, peste sase masini, a anuntat comandantul pompierilor din oras, relateaza The Associated Press potrivit news.ro.Cele patru persoane au murit inainte ca pompierii sa ajunga…

- Cel putin cinci oameni si-au pierdut viata intr-un cutremur de 6,3 pe Richter, in Filipine. Potrivit presei locale, mai multe cladiri s-au prabusit din cauza seismului violent. Autoritatile cerceteaza...

- Un teribil accident a avut loc in Portugalia. Un autocar cu 50 de turiști germani a cazut intr-o rapa pe insula Madeira. 29 de oameni si-au pierdut viata si cel putin 28 de persoane au fost ranite, inclusiv doi cetateni portughezi, noteaza stiri.tvr.ro. Conform primelor indicii, șoferul autocarului…

- A fost Plan Rosu de interventie, luni seara, in judetul Buzau, ca urmare a unui accident foarte grav ce a avut loc in zona localitatii CA Rosetti. Un microbuz cu 14 persoane la bord a fost lovit de o garnitura de tren. Salvatorii buzoieni si colegii lor de la Braila, veniti in ajutor, au intervenit…

- Trei oameni au murit si alti patru au fost raniti intr un accident care a avut loc pe aeroportul din Nepal. Potrivit Digi24.ro, in avion care se pregatea sa decoleze s a izbit de un elicopter parcat. Aeronava a alunecat pe pista si a lovit cu putere celalalt aparat.Copilotul avionului si un politist…