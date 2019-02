Stiri pe aceeasi tema

- Sprijin financiar important pentru 1.000 de paciente diagnosticate cu cancer de san in stadii incipiente. Ajutorul consta in 17.000 de lei per pacienta pentru efectuarea de teste genetice. care Acestea trebuie sa dețina o recomandare medicala eliberata de un medic specialist...

- Scandalul medicilor falși continua. De aceasta data, insa, un barbat in varsta de 40 de ani, a fost reținut de polițiștii din Capitala dupa ce, sub pretextul ca este medic, i-ar fi cerut unei femei de 76 de ani sa ii dea o suma de bani, pentru achizitonarea de medicamente.

- Noi cazuri de IMPOSTORI in sistemul medical. Falși fizicieni medicali trateaza bolnavi de cancer Dupa ultimele cazuri de falsi medici descoperiti in sistemul de sanatate, Colegiul Fizicienilor Medicali din Romania a anuntat ca a gasit astfel de personaje si in zona profesiei de fizician medical. Nu…

- Parcagiul italian care a reusit sa patrunda in mai multe sali de operatii din spitale celebre din Capitala, fiind acuzat de plasticieni celebri ca a mutilat mai multe femei, a fost adus la Bucuresti. Matteo Politi, care practica ilegal chirurgia sub numele de Matthew Mode se afla la Sectia 4 Politie…

- Biletele pentru transportul cu trenul, tramvaiul si autobuzul vor fi eliminate incepand de vara viitoare, conform planurilor guvernului de coalitie reales al premierului Xavier Bettel, care a fost investit miercuri in functie pentru al doilea mandat. Xavier Bettel, al carui Partid Democrat (liberal)…

- Inca doi copii diagnosticati cu piodermita au fost internati la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala, in total fiind inregistrate 12 cazuri cu acest diagnostic, informeaza unitatea...

- Peste doua mii de femei au trecut screening-ul mamar gratuit, intr-o luna de la lansarea campaniei "Un doctor pentru tine". In cazul a doua paciente s-au depistat diferite forme de cancer, iar doamnele au inceput deja tratamentul la Institutul Oncologic din Capitala.

