Stiri pe aceeasi tema

- O școala din Arad a fost inundata, fiind afectate salile de clasa și mobilierul, dupa ce muncitorii unei firme au decopertat cladirea pentru a reface acoperișul, iar intre timp a plouat puternic in oraș. In aceste condiții, elevii ar putea incepe anul școlar intr-un alt spațiu, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Cu doar o luna inainte de inceperea anului școlar, premierul Viorica Dancila i-a cerut Ecaterinei Andronescu sa ia in considerare prelungirea vacanței de vara cu o saptamana, pana pe 16 septembrie. Premierul Viorica Dancila a rugat-o, miercuri, pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, sa ia in…

- Școala de vara in limba engleza „English as A Jar of Knowledge", ediția a IV-a, va avea loc in acest an intre 15-19 iulie 2019.Școala de vara se va desfașura in Corpul A al campusului universitar din Suceava, sub egida Universitații „Ștefan cel Mare" și a Inspectoratului ...

- Cei zece elevi buzoieni care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala claseaza Buzau pe pozitia a 16-a in topul judetelor cu cele mai multe medii maxime. Noua dintre ei vor deveni colegi in cadrul aceluiasi liceu, Colegiul National B.P. Hasdeu. Trei dintre absolventii de 10 sunt elevi ai Colegiului…

- In anul școlar 2018-2019, 265 de copii cu varste cuprinse intre 8 și 10 ani au participat in cadrul programului Adopt a School! unde au programat propriile povești, animații sau jocuri interactive. Prin intermediul programului, comunitatea a deschis o noua perspectiva asupra programarii, fiind vazuta…

- Doi copii in varsta de șase ani, elevi la clasa pregatitoare la o școala din Sibiu, au fugit, joi, din curtea instituției de invațamant, și s-au urcat in autobuz. Cei doi au fost gasiți dupa cateva ore de o femeie care a sunat la Poliție. A fost deschisa o ancheta in acest caz, potrivit mediafax.Potrivit…

- Biroul Francez din Suceava, Asociația Profesorilor Francofoni – sucursala Suceava și Asociația „Curcubeul Succesului", Suceava, in colaborare cu Inspectoratul Școlar Suceava, Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava, Agenția Universitara a Francofoniei, Centrul de ...