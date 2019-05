Stiri pe aceeasi tema

- „Agenda publica este acaparata de peste doi ani de problemele personale ale liderilor PSD certați cu justiția, timp in care cetațenii sufera tot mai mult de pe urma incompetenței guvernanților. Este revoltator ca ministrul Sanatații a pornit o campanie mai degraba de imagine decat una de informare…

- Sanatatea: noua categorie din anul acesta pentru premiile RegioStars Sistemele de sanatate evolueaza catre un nivel mai ridicat de educație, de promovare a sanatații și de prevenire a bolilor, iar asistența acordata in spitale și in cadrul sistemului instituțional devine mai puțin aleasa de pacienți,…

- Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz, a susținut astazi, in ședința de plen a Camerei Deputaților o declarație politica pe tema „Ziua Mondiala a Sanatații – Sanatatea pentru toți! ”. In cadrul declarației, Maricela Cobuz a declarat ca Ziua Mondiala a Sanatații este marcata pe data de 7 aprilie…

- Proiectul bugetului general propriu propus de președintele Consiliului Județean Cluj și care urmeaza a fi supus spre aprobare la mijlocul lunii aprilie a.c., marcheaza un record absolut in ceea ce

- Amenzi in valoare de 94.000 de lei. Atat au aplicat inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj in cadrul unor activitați de control. Acestea s-au desfașurat in cursul lunii februarie la peste 122 de agenți economici din județ, atat in domeniul ”Relațiilor de munca”…

- Guvernul Finlandei urmeaza sa isi prezinte vineri demisia, a anuntat presedintia de la Helsinki printr-un comunicat preluat de Reuters si AFP. Premierul Juha Sipila urmeaza sa demisioneze si va...

- USR Arad acuza ca legea initiata de formatiune cu privire la sanctionarea poluarii olfactive este blocata in Parlament "din motive pur politice", alaturi de alte legi initiate, cum ar fi unele in domeniul sanatatii. Intr-un comunicat transmis, joi, de USR Arad, se arata ca "Legea mirosurilor…

- Proiectul a fost demarat cu o intarziere de un an și are ca obiectiv cresterea competentelor multidisciplinare in cazul a 400 de medici și asistenți medicali. Copiii cu boli rare vor avea, in viitorul apropiat, șansa de a beneficia de o mai buna ingrijire medicala, in urma unui program de instruire…