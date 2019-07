Stiri pe aceeasi tema

- PSG l-a transferat pe Mbappe in vara anului 2017, mai intai ca imprumut pe un sezon, apoi definitiv. Sursa citata precizeaza ca in acest moment valoarea tanarului international francez este intre 230 si 250 de milioane de euro.

- CNAIR a desenat caștigatorii pentru construcția a 54.9 km din Autostrada Transilvania - Suplacu de Barcau – Chiribiș și Chiribiș - Biharia, valoarea contractelor fiind de 144 de milioane de euro, potrivit mediafax.Asocierea CONSTRUCȚII SA (ROMANIA) - HIDROELEKTRA MEHANIZACIJA D.D. CROATIA…

- Firma de asigurari Omniasig a calculat cat trebuie sa plateasca pentru fabrica de condimente Solina din Alba, care a ars complet, suma fiind 50 ... The post Despagubiri URIAȘE pentru fabrica de condimente Solina din Alba Iulia, care a ars complet. 50 de milioane de lei platite de firma de asigurari…

- Proprietarul unei locuinte va avea obligativitatea de a prezenta contractul de asigurare obligatorie a locuintei, polita PAD, daca va dori sa-si inregistreze sau sa modifice inregistrarea proprietatii in Cartea Funciara, potrivit unei propuneri de modificare a legii asigurarilor obligatorii a locuintelor…

- In aprilie 2014, Primaria Timișoara a finalizat licitația pentru reabilitarea a 30 de tramvaie, caștigatoare fiind asocierea Electroputere VFU Pascani – Astra Vagoane Calatori Arad. Reabilitarea unei singure garnituri a costat 2,57 milioane de lei cu TVA, intre cele doua parți fiind incheiat un acord-cadru,…

- Porr Construct, firma care a reabilitat Pasajul Jiul, se va ocupa și de largirea la patru benzi a Bd. Sudului, pe tronsonul Bd. Liviu Rebreanu – Mareșal Constantin Prezan. Pe 10 milioane de euro și exact la 10 ani de la semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate.

- "Contractul drepturilor TV pe urmatorii 5 ani s-a aprobat in Adunarea Generala. Suma este de 28 de milioane plus TVA. Nu intram in amanunte, mai sunt niste schimbari in contract. Firma respectiva o sa vanda celor care sunt interesati, ca si pana acum. E si un interes din strainatate, dar acele societati…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a gasit saptamana trecuta 21 de muncitori necalificati care lucrau fara contract de munca la un angajator din județ. Firma cu pricina a primit o amenda de 200.000 de lei. Și alte firme au fost s...