Gheorghe Piperea a dezvaluit ca Romania nu mai are petrochimiști, iar faptul ca acesta meserie a disparut in contextul in care avem gaz in Marea Neagra este cu atat mai grav.

"Eu nu mai vad petrochimiști. Petrochimiștii vor disparea. Sunt unele lucruri care continue sa existe. Uite, avem gaz in Marea Neagra. Ce naiba facem cu el daca nu mai putem sa il exploatam in Romania? Pentru ca nu mai avem petrochimiști. Eu va spun asta chiar din domeniu, pentru ca eu conduc o firma de petrochimie. Nu am ce sa mai gasesc in exterior. Nu mai exista meseria asta! Nu mai vorbim despre ceea ce va disparea…