- Georgia, candidata la aderare in Uniunea Europeana (UE), "este gata sa ia locul" celor care vor sa paraseasca UE, a declarat presedinta georgiana Salome Zurabisvili, cu cateva saptamani inainte de data prevazuta pentru Brexit. "Georgia încarnează azi un paradox", pentru că…

- Aproape 100 de companii se muta din Marea Britanie, urmând sa se relocheze în Olanda pentru a ramâne în interioriul Uniunii Europene, din cauza ieșirii regatului din bloc, a transmis o agenție guvernamentala olandeza luni, citata de Euronews. De asemenea, alte 325 de…

- „Am demonstrat ca Romania a abordat acest mandat, inainte de orice, ca pe o misiune in slujba cetațenilor europeni. Am construit toate acțiunile noastre in jurul conceptului de coeziune. Am lucrat in acest spirit și am reușit sa obținem rezultate importante, calitativ și cantitativ, pentru cetațenii…

- Adrian Nastase, fost prim-ministru si fost presedinte PSD, afirma ca Europa devine o ograda cu dulai si catei, dupa ce marile puteri si-au impartit functiile de conducere in UE, lasand pe dinafara tarile din est.CITEȘTE ȘI: Vei vrea sa mananci zilnic sfecla roșie: Șase beneficii extraordinare…

- Finlanda a preluat ieri de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul „O Europa sustenabila – Un viitor sustenabil”, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Promovarea „leadership-ului global in privinta actiunii climatice” al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze…

- Camorra este atat de puternica, incat reuseste sa destabilizeze puterea (de stat). "Mafiotii transforma violenta intr-o adevarata putere politica", a afirmat Melillo in fata presei straine la Roma.Parchetul din Napoli este cel mai important din Italia, cu 106 de magistrati. Cu toate acestea,…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a lansat critici fata de regulamentele UE cu privire la fuziuni, sustinând ca acestea nu reusesc sa ia în considerare dominatia din ce în ce mai mare a Chinei si submineaza eforturile companiilor europene de a concura pe scena mondiala. Într-un…