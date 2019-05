Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Jim Jarmusch prezinta o poveste cu zombie plina de umor si accente politice in "The Dead Don't Die", filmul care a deschis marti seara cea de-a 72-a editie a Festivalului de la Cannes, in care Iggy Pop joaca rolul unui "mort-viu" dependent de cafea, Bill Muray si Adam Driver interpreteaza…

- Filmul „La Gomera”, al cincilea lungmetraj de fictiune al lui Corneliu Porumboiu, a fost selectat in competitia celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, care debuteaza astazi si se incheie pe 25 mai.

- Mati Diop este prima regizoare de culoare selectata in competitia Festivalului de Film de la Cannes, iar pe ea acest lucru o face doar sa isi puna intrebari. Filmul ei „Atlantique” se afla in postproductie, cand organizatorii celui mai important eveniment de gen au facut anuntul, relateaza News.ro.Citește…

- Mai este puțin și se da startul unei noi ediții a Festivalului de Film de la Cannes. De pe 14 pana pe 25 mai, toți iubitorii de film vor merge in orașul francez, pentru a desemna caștigatorul mult ravnitului Palme d’Or.

- Arthur, Albert sau Shane? Fanii monarhiei britanice si pariorii speculeaza pe tema prenumelui fiului printului Harry si al sotiei sale, Meghan, care a venit pe lume luni, scrie AFP. Membrii familiei regale opteaza deseori pentru prenume clasice, dar este posibil ca bebelusul printului…

- Noul film al regizorului american Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", cu Leonardo DiCaprio si Brad Pitt in distributie, a fost inclus in competitia oficiala a Festivalului de la Cannes, alaturi de "Mektoub, my love: Intermezzo", de Abdellatif Kechiche, au anuntat joi organizatorii…

- Lungmetrajul "The Dead Don't Die", regizat de Jim Jarmusch, in a carui distributie se regasesc actori precum Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton si o "armata" de zombie condusi de Iggy Pop si Tom Waits, va deschide pe 14 mai cea de-a 72-a editie a Festivalului de Film de la Cannes, informeaza…

- Regizoarea si scenarista franceza Claire Denis va prezida juriul sectiunii Cinefondation si de scurtmetraje din cadrul celei de-a 72-a editii a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit unui anunt publicat vineri pe site-ul oficial al evenimentului. La ultimele editii, juriul acestei…