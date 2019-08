Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 august 2019, in jurul orei 07.40, la intersecția strazilor Vasile Goldiș cu Iederei, din Alba Iulia, o femeie de 58 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, nu s-a asigurat corespunzator la schimbarea direcției de mers spre stanga, a pierdut controlul asupra autoturismului…

- FOTO – Arhiva (MagnaNews) O autospeciala a Jandarmeriei care se afla in misiune cu semnalele luminoase și acustice in funcțiune a fost avariata miercuri dimineața, in jurul orei 08:05, la intersecția Bulevardului 21 Decembrie 1989 cu strada Pitești din Cluj-Napoca. Potrivit primelor informații, conducatorul…

- Politistii suceveni au reusit sa identifice masina care in dupa-amiaza zilei de joi, 1 august, a lovit un adolescent care traversa strada pe trecerea de pietoni nesemaforizata din zona Catedralei de pe Marasesti. Este vorba de un Fiat Punto, care apartine unui barbat in varsta de 68 de ani, din ...

- Ziarul Unirea Un aradean s-a rasturnat cu mașina pe o strada din Aiud. Acesta s-a ales cu leziuni corporale ușoare Un aradean s-a rasturant cu mașina pe o strada din Aiud, dupa ce acesta a incercat sa efectueze o depașire a unui alt autoturism ce era oprit in zona unui indicator care interzicea acest…

- O mașina de poliție s-a rasturnat astazi pe strada Tunari din Capitala. Deocamdata, nu se cunoaște cauza accidentului și nici daca exista victime. Forțe de ordine și echipaje medicale au sosit la fața locului, iar artera a fost inchisa circulației, pentru efectuarea cercetarilor. Știre in curs de actualizare.…

- Un tanar din Alba a trait duminica, 23 iunie, aventura vietii, care, insa, i-ar putea aduce o condamnare la inchisoare. In stare de arest la domiciliu a furat o masina cu care s-a rasturnat dupa o cursa pe strazile din comuna. In plus, era sub influenta bauturilor alcoolice.

